احدث الأخبار

بدر بن سلطان: نستهدف الوصول إلى 200 ألف متطوع ومتطوعة بالمنطقة عام 2030 ما يمثل 20% من رؤية المملكة
منطقة مكة المكرمة
 بلدية رجال ألمع تجدد دعوتها للفنانين والفنانات التشكيليين للمشاركة في اجتماع الحفاظ على الموروثات الشعبية
منطقة عسير
 بلدي بيشة : هدفنا من اجتماع (الإدارات الخدمية) حل معاناة المواطن في الشوارع
منطقة عسير
 الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى خميس مشيط العام
منطقة عسير
 وزير الصحة يعلن البدء في إعداد نظام الصحة العامة
أبرز المواد
 تعليم تبوك يقيم حزمة من اللقاءات التدريبية لمنسوبيه
منطقة تبوك
 محافظ أملج يقف على استعدادات القوارب الشراعية
منطقة تبوك
 مجلس إدارة جديد للجمعية التعاونية بنجران
منطقة نجران
 “البيئة” تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بـ 80 فريقًا بيطريًا وعيادات متنقلة
أبرز المواد
 الأمير عبدالله بن بندر يستقبل أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني
أبرز المواد
 الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف يرعى حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية
أبرز المواد
 سلمان الفرج: حديثي مع وليد عبدالله حول الهلال والنصر كان عفويًا.. وعتبي على من نشره
أبرز المواد
بدر بن سلطان: نستهدف الوصول إلى 200 ألف متطوع ومتطوعة بالمنطقة عام 2030 ما يمثل 20% من رؤية المملكة

بدر بن سلطان: نستهدف الوصول إلى 200 ألف متطوع ومتطوعة بالمنطقة عام 2030 ما يمثل 20% من رؤية المملكة

منطقة مكة المكرمة
بلدية رجال ألمع تجدد دعوتها للفنانين والفنانات التشكيليين للمشاركة في اجتماع الحفاظ على الموروثات الشعبية

بلدية رجال ألمع تجدد دعوتها للفنانين والفنانات التشكيليين للمشاركة في اجتماع الحفاظ على الموروثات الشعبية

منطقة عسير
بلدي بيشة : هدفنا من اجتماع (الإدارات الخدمية) حل معاناة المواطن في الشوارع

بلدي بيشة : هدفنا من اجتماع (الإدارات الخدمية) حل معاناة المواطن في الشوارع

منطقة عسير
الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى خميس مشيط العام

الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى خميس مشيط العام

منطقة عسير

بدر بن سلطان: نستهدف الوصول إلى 200 ألف متطوع ومتطوعة بالمنطقة عام 2030 ما يمثل 20% من رؤية المملكة

بدر بن سلطان: نستهدف الوصول إلى 200 ألف متطوع ومتطوعة بالمنطقة عام 2030 ما يمثل 20% من رؤية المملكة
http://almnatiq.net/?p=689160
المناطق - جدة

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان عن استهداف بلوغ 200 ألف متطوع ومتطوعة بالمنطقة بحلول عام 2030 م، أي مايمثل 20% من رؤية المملكة التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة على مستوى منطقة مكة المكرمة.
جاء ذلك في الجلسة الختامية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الأول للتطوع (متطوعون ومتطوعات)، بعنوان منطقة مكة المكرمة نحو تحقيق التطوع في رؤية المملكة 2030، والذي اختتمت أعماله مساء اليوم بجدة.
ودشّن الأمير بدر بن سلطان (4) مبادرات تطوعية، هي (الإعلان عن مسابقة مبادرات العمل التطوعي، وإعلان مبادرة التدريب مع أكاديمية دلّة للعمل التطوعي، كذلك تدشين هويّة مجلس مبادرات شباب منطقة مكة المكرمة،إضافة إلى إعلان اتفاقية تبادل المعلومات مع البوابة الوطنية للعمل التطوعي.
كما قام أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بزيارة الفرق التطوعية المشارِكة في المنتدى، واستمع إلى أبرز تجاربهم.
هذا وقد اختتم منتدى مكة المكرمة الأول للتطوع (متطوعون ومتطوعات)،أعماله مساء اليوم الثلاثاء بجدة، بجلسة ختامية حضرها وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وشارك وكلا من معالي الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة،ومعالي الأستاذ صالح التركي أمين جدة، ومعالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز بجدة،إضافة إلى الأستاذ سليمان الزبن وكيل التنمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ حيث أكدوا فيها أهمية رفع الوعي لدى الشباب بأهمية التطوع المنظَّم الاحترافي، وإيجاد الحوافز للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030 م،ومتطلعين أن يكون العمل التطوعي أكثر تنظيما واحترافية خلال السنوات المقبلة.
يُشار إلى أن منتدى مكة المكرمة الأول للتطوع شارك فيه اكثر من 1500 متطوع ومتطوعة من مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة، واحتوى على جلسات حوارية لاصحاب الخبرات التطوعية والفرق التطوعية في المنطقة اطلعوا الحضور خلالها على تجاربهم الناجحة في التطوع، كما استعرض المنتدى في إحدى جلساته 4 نماذج للشراكات التكاملية بين المتطوعين والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى.

روابط ذات صلة

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة

رئيس هيئة الأركان العامة يرعى دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات المسلحة
الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر يناير إلى 73% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر يناير إلى 73% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة
غداً.. أمير مكة بالنيابة يواصل جولاته على محافظات المنطقة بزيارة الكامل وخليص

غداً.. أمير مكة بالنيابة يواصل جولاته على محافظات المنطقة بزيارة الكامل وخليص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*