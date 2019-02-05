بدر بن سلطان: نستهدف الوصول إلى 200 ألف متطوع ومتطوعة بالمنطقة عام 2030 ما يمثل 20% من رؤية المملكة

المناطق - جدة

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان عن استهداف بلوغ 200 ألف متطوع ومتطوعة بالمنطقة بحلول عام 2030 م، أي مايمثل 20% من رؤية المملكة التي تستهدف الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة على مستوى منطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك في الجلسة الختامية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الأول للتطوع (متطوعون ومتطوعات)، بعنوان منطقة مكة المكرمة نحو تحقيق التطوع في رؤية المملكة 2030، والذي اختتمت أعماله مساء اليوم بجدة.

ودشّن الأمير بدر بن سلطان (4) مبادرات تطوعية، هي (الإعلان عن مسابقة مبادرات العمل التطوعي، وإعلان مبادرة التدريب مع أكاديمية دلّة للعمل التطوعي، كذلك تدشين هويّة مجلس مبادرات شباب منطقة مكة المكرمة،إضافة إلى إعلان اتفاقية تبادل المعلومات مع البوابة الوطنية للعمل التطوعي.

كما قام أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بزيارة الفرق التطوعية المشارِكة في المنتدى، واستمع إلى أبرز تجاربهم.

هذا وقد اختتم منتدى مكة المكرمة الأول للتطوع (متطوعون ومتطوعات)،أعماله مساء اليوم الثلاثاء بجدة، بجلسة ختامية حضرها وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وشارك وكلا من معالي الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة،ومعالي الأستاذ صالح التركي أمين جدة، ومعالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي مدير جامعة الملك عبد العزيز بجدة،إضافة إلى الأستاذ سليمان الزبن وكيل التنمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ حيث أكدوا فيها أهمية رفع الوعي لدى الشباب بأهمية التطوع المنظَّم الاحترافي، وإيجاد الحوافز للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030 م،ومتطلعين أن يكون العمل التطوعي أكثر تنظيما واحترافية خلال السنوات المقبلة.

يُشار إلى أن منتدى مكة المكرمة الأول للتطوع شارك فيه اكثر من 1500 متطوع ومتطوعة من مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة، واحتوى على جلسات حوارية لاصحاب الخبرات التطوعية والفرق التطوعية في المنطقة اطلعوا الحضور خلالها على تجاربهم الناجحة في التطوع، كما استعرض المنتدى في إحدى جلساته 4 نماذج للشراكات التكاملية بين المتطوعين والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى.