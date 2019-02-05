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الجبير يلتقي عضوين من البرلمان الأوروبي ومنسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي

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الجبير يلتقي عضوين من البرلمان الأوروبي ومنسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي

الجبير يلتقي عضوين من البرلمان الأوروبي ومنسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=689169
المناطق - واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة البلجيكية اليوم، عضو البرلمان الأوروبي رشيدة داتي، ومنسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف، وعضو البرلمان الأوروبي ميشال آليو ماري.
وجرى خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.

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