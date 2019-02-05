بحضور 150 من المختصين والمهتمين بالشأن القانوني غرفة القصيم تناقش المسؤولية الجنائية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

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أبوراشد : عقوبات تصل إلى 2 مليون ريال و3 سنوات سجن للاحتيال المالي

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بلجنة المحامين ندوة بعنوان ( المسؤولية الجنائية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ) الثلاثاء 30 جماد الأول 1440 هـ في مقر الغرفة الرئيس ببريدة .

أمين عام غرفة القصيم الأستاذ : سعود الفدّا رحب بالمستشار أبوراشد خلال افتتاحه الندوة وبالحضور من المختصين والمهتمين بالمجال القانوني مشيراً إلى أهمية تسليط الضوء على مثل هذه المواضيع الهامة .

رئيس لجنة المحامين الأستاذ : يوسف الخريصي شدد على ضرورة رفع مستوى الإدراك وتوضيح المعضلات للمواطنين والمهتمين والمختصين بالقانون من خلال كيفية التعامل مع جنائيات وسائل التواصل الاجتماعي وأنظمتها .

من جانبه وضح المستشار : خالد أبوراشد آليه العمل مع برامج وسائل التواصل الاجتماعي مشيراً إلى ثبوت إدانة الشخص في حال إساءته لأحد من خلال منصة التواصل الاجتماعي ( تويتر ) حتى وإن تم حذف التغريدة المسيئة لا يسقط حق المخالفة .

منوهاً إلى جهات الاختصاص الفاصلة في ضوابط التشهير والإساءة وهي ( النيابة العامة و القضاء ) .

كما تطرق إلى الاحتيال المالي عبر منصات التواصل الاجتماعي كمنصة ( الإنستغرام ) حيث تصل العقوبة كحد أقصى 2 مليون ريال وعقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن كونه كسب غير مشروع ويصنف كجريمة معلوماتية .

أبوراشد استطرق إلى موضوع التهكير والدخول الغير مشروع على حسابات الأخرين أي كان الغرض سواء كإتلافها أم جلب بيانات خاصة فمهما يكون الهدف والنية فالتهكير أمر غير مشروع نهائياً كما في المادة الثالثة .

الجدير أن الحضور تجاوز ال150 من الجنسين من المتخصصين والمهتمين في المجال القانوني .