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وكيل محافظة الكامل يفتتح عصر اليوم المكتبة العامة بجامعة جدة – فرع الكامل

وكيل محافظة الكامل يفتتح عصر اليوم المكتبة العامة بجامعة جدة – فرع الكامل
http://almnatiq.net/?p=689177
المناطق - الكامل

نيابة عن سعادة محافظ الكامل أفتتح وكيل المحافظة سعادة الأستاذ سمير بن علي الحازمي عصر اليوم الثلاثاء الموافق 1440/5/30 هـ المكتبة العامة بجامعة جدة ــ فرع الكامل ــ حيث كان في استقباله سعادة عميد كليات فرع جامعة جدة بالكامل الدكتور محمد سعيد مدرس ووكلاء الكليات وعدد من مشايخ وأهالي المجافظة حيث استمع الجميع إلى شرح مفصل عن ما تقدمه المكتبه من خدمات للطلاب والطالبات وأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة نظراً لما تحتويه من وفرة ثقافية متنوعة .

كما اطلع الجميع على خدمات الإعارة للكتب وكيفية إسترجاعها ، والقاعات المخصصة للعرض المرئي وما يستخدم فيها من تقنيات متطورة لخدمه الطلاب والطالبات.

وفي ختام اللقاء قدم سعادة وكيل المحافظة شكره وتقديره لسعادة الدكتور محمد مدرس وكافة وكلاء الكليات متمنياً أن تكون هذه المكتبه عوناً للطلاب والطالبات والأهالي في تحصيل العلم والثقافة وقضاء أوقات مفيدة.

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