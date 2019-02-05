احدث الأخبار

الصحة العالمية: التشخيص المبكر لسرطان عنق الرحم ينقذ حياة 300 ألف امرأة سنويا
أبرز المواد
 الدولار يتمسك بمكاسبه
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى الملتقى الثاني لمسائية الرؤية في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 رئيس جمهورية القمر المتحدة يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية
أبرز المواد
 “منشآت” تقيم ملتقى بيبان من جديد بالمدينة
منطقة المدينة المنورة
 وكيل محافظة الكامل يفتتح عصر اليوم المكتبة العامة بجامعة جدة – فرع الكامل
منطقة مكة المكرمة
 غرفة القصيم تناقش المسؤولية الجنائية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
منطقة القصيم
 الجبير يلتقي عضوين من البرلمان الأوروبي ومنسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 بدر بن سلطان: نستهدف الوصول إلى 200 ألف متطوع ومتطوعة بالمنطقة عام 2030 ما يمثل 20% من رؤية المملكة
منطقة مكة المكرمة
 بلدية رجال ألمع تجدد دعوتها للفنانين والفنانات التشكيليين للمشاركة في اجتماع الحفاظ على الموروثات الشعبية
منطقة عسير
 بلدي بيشة : هدفنا من اجتماع (الإدارات الخدمية) حل معاناة المواطن في الشوارع
منطقة عسير
 الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها في مستشفى خميس مشيط العام
منطقة عسير
الصحة العالمية: التشخيص المبكر لسرطان عنق الرحم ينقذ حياة 300 ألف امرأة سنويا

الصحة العالمية: التشخيص المبكر لسرطان عنق الرحم ينقذ حياة 300 ألف امرأة سنويا

أبرز المواد
الدولار يتمسك بمكاسبه

الدولار يتمسك بمكاسبه

أبرز المواد
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى الملتقى الثاني لمسائية الرؤية في الحدود الشمالية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى الملتقى الثاني لمسائية الرؤية في الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
رئيس جمهورية القمر المتحدة يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

رئيس جمهورية القمر المتحدة يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

أبرز المواد

“منشآت” تقيم ملتقى بيبان من جديد بالمدينة

“منشآت” تقيم ملتقى بيبان من جديد بالمدينة
http://almnatiq.net/?p=689180
المناطق-المدينة

يترجم ملتقى “بيبان” اهتمام “منشآت” بتحفيز دخول شركات جديدة للسوق ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية واحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال ،كل باب فيه عبارة عن رحلة، وكل رحلة اكتشافات جديدة تلقاها بنفسك وبموضوع الباب اللي أنت فيه ،وسيقام في منطقة المدينة المنورة من 7 إلى 9 فبراير بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.
ويتكون بيبان المدينة من باب منشآت، باب الانطلاقة، باب النمو، باب التمكين، باب التمويل وتسهيل الأعمال، باب التجارة الإلكترونية، باب ريادة الأعمال، وباب السوق.

روابط ذات صلة

الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر يناير إلى 73% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

الطيران المدني: ارتفاع نسبة رضا المسافرين خلال شهر يناير إلى 73% في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة
أمير المدينة المنورة يرعى حفل اختتام أعمال “مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعربي للجمعية السعودية لأمراض الدم”.

أمير المدينة المنورة يرعى حفل اختتام أعمال “مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعربي للجمعية السعودية لأمراض الدم”.
هيئة المدينة تبدأ مقابلات المتقدمين لوظائفها

هيئة المدينة تبدأ مقابلات المتقدمين لوظائفها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*