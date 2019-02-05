“منشآت” تقيم ملتقى بيبان من جديد بالمدينة

المناطق-المدينة

يترجم ملتقى “بيبان” اهتمام “منشآت” بتحفيز دخول شركات جديدة للسوق ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية واحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال ،كل باب فيه عبارة عن رحلة، وكل رحلة اكتشافات جديدة تلقاها بنفسك وبموضوع الباب اللي أنت فيه ،وسيقام في منطقة المدينة المنورة من 7 إلى 9 فبراير بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.

ويتكون بيبان المدينة من باب منشآت، باب الانطلاقة، باب النمو، باب التمكين، باب التمويل وتسهيل الأعمال، باب التجارة الإلكترونية، باب ريادة الأعمال، وباب السوق.