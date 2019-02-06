شاهد.. منهج الطريق إلى الحكمة للدكتور علي شراب بعد 18 عاما من البحث والتحليل

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http://almnatiq.net/?p=689204
المناطق - الرياض

في برنامج حديث الدار على قناة المجد، استعرض الدكتور على شراب مشروعه (الطريق إلى الحكمة) الذي ظل يعمل عليه ثمانية عشر سنة، موضحا معالم ذلك المشروع، ومنهجه، وغايته، ومرجعيته.

ويعد هذا المشروع صناعة للإنسان السوي بكل ما تعنيه الصناعة، وما تحتاجه من مناهج وأدوات، و بكل ما يعنيه معنى ومفهوم الإنسانية عند صاحب المشروع، وما هو مفهوم السواء واللاسواء وما معاييره.

وأشار الدكتور شراب إلى أن مشروعه يعتمد على التوجيه من خلال القلب والعقل، مستدركا أن خطاب العقول يجب أن يكون على درجة عالية نظرا لأن المستهفين به من أصحاب الفكر، بخلاف مخاطبة القلوب.

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