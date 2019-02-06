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مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع المليشيا في جبهة حمك بالضالع

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مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع المليشيا في جبهة حمك بالضالع

مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع المليشيا في جبهة حمك بالضالع
http://almnatiq.net/?p=689224
المناطق - الرياض

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وأفاد موقع / سبتمبر نت / الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف مواقع تمركز المليشيا في قرية صناع، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدد من آلياتها.
وجاء قصف الجيش، ردًا على استهداف المليشيا بقذائف الهاون، القرى السكنية في منطقة العود.

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