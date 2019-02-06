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التأمينات الاجتماعية: بإمكان صاحب العمل تعديل أجر المشترك خلال أشهر السنة

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التأمينات الاجتماعية: بإمكان صاحب العمل تعديل أجر المشترك خلال أشهر السنة

التأمينات الاجتماعية: بإمكان صاحب العمل تعديل أجر المشترك خلال أشهر السنة
http://almnatiq.net/?p=689227
المناطق - الرياض

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لصاحب العمل تعديل أجر المشترك السعودي وغير السعودي لمن هم دون سن الخمسين عند حدوث أي تغيّر على أجره خلال السنة.
وبين مساعد المحافظ للشؤون التأمينية نادر بن إبراهيم الوهيبي أن المؤسسة تسعى لتوفير متطلبات أصحاب العمل ومواكبة التغيّرات التي تطرأ على أجور المشتركين لديهم، وحرصاً منها على حفظ حقوق المشتركين بتسجيل أجورهم الخاضعة للاشتراك بما يضمن حصولهم على المنافع التأمينية المترتبة على تلك المتغيرات، وذلك بالدخول على شاشة تحديث الأجور الشهرية للمشتركين من خلال الصفحة الرئيسية من حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين.
وأفاد الوهيبي أنه يشترط لتعديل الأجر أن تكون أجور المنشأة قد تم تحديثها بداية السنة، كما يمكن لصاحب العمل تعديل الأجر أكثر من مرة في السنة لأي مشترك دون سن الخمسين، أما المشتركين فوق سن الخمسين فيبقى الوضع كما هو عليه في السابق.

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