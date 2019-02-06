لجنة الانضباط توقف لاعبين من الاتفاق والنصر والفيحاء وأحد

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارات إيقافات وغرامات بحق لاعبين من الاتفاق والنصر والفيحاء وأحد .

وأوقفت اللجنة لاعب نادي الاتفاق برايان أليمان خمس مباريات، في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة بها وإلزامه بدفع مبلغ (20,000) ريال، لمهاجمته لاعبًا منافسًا باستخدام قوة مفرطة بدون كرة، وهو ما نتج عنه إصابة اللاعب وطرد اللاعب بالبطاقة الحمراء، خلال مواجهة الاتفاق وأحد التي أقيمت يوم الأحد الماضي في المدينة المنورة ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وأوضحت اللجنة أن قرارها قابل للاستئناف على أن تمدد مدة الإيقاف حتى دفع مبلغ الغرامة كاملًا.

كما أوقفت اللجنة لاعب نادي أحد محمد مجرشي 3 مباريات في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها، وتغريمه بمبلغ 20 ألف ريال، لقيامه في نفس المباراة باستخدام القوة المفرطة تجاه لاعب نادي الاتفاق وإصابته بدون كرة وطرده مباشرة من حكم اللقاء، وبينت أن قرارها غير

قابل للاستئناف.

كما أوقفت اللجنة لاعب نادي النصر سلطان الغنام مباراتين رسميتين في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة بها وتغريمه بمبلغ 20 ألف ريال لقيامه بالدعس على قدم لاعب فريق التعاون أثناء وقوعه على الأرض دون وجود منافسة بينهما على الكرة، خلال مواجهة الفريقين التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة 18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في قرار غير قابل للاستئناف.

كما أوقفت لجنة الانضباط لاعب نادي الفيحاء دانيلو مورينو أسبريلا مباراة واحدة، وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (10,000) ريال، لقيامه قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة فريقه مع القادسية يوم السبت الماضي في الخبر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان بارتكابه سلوك غير رياضي يشكل إساءة لأحد جامعي الكرات حسب ما جاء في تقرير مراقب المباراة في قرار غير قابل للاستئناف .