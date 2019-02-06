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قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في محاولة تسلل فاشلة بجبهة الملاجم

قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في محاولة تسلل فاشلة بجبهة الملاجم
http://almnatiq.net/?p=689236
المناطق - وكالات

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء وسط اليمن.
وأوضح موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع في محيط جبل القرحاء الإستراتيجي.
وتمكنت قوات الجيش اليمني من إفشال محاولة المليشيا، وإجبارها على التراجع والفرار، فيما أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير طقمين تابعين لها.

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