للرجال والنساء .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة

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أعلنت جامعة الباحة عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في المركز الطبي الجامعي بالمدينة الجامعية بالعقيق.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– أخصائي تمريض (للنساء)

– أخصائي أشعة تلفزيونية (للنساء)

– صيدلي إكلينيكي (للرجال)

– طبيب استشاري – باطنة (للرجال)

– طبيب استشاري – نساء وولادة (للرجال)

– طبيب نائب – طب طوارئ (للرجال)

– طبيب نائب – أطفال (للرجال)

– طبيب نائب – علاج أسنان (للرجال)

– طبيب نائب – أطفال (للنساء)

– طبيب نائب – نساء وولادة (للنساء)

– طبيب نائب – نفسية (للرجال)

– طبيب مقيم – طب وجراحة أسنان (للرجال)

– طبيب مقيم – طب وجراحة أسنان (للنساء)

– طبيب مقيم – عام (للرجال)

– طبيب مقيم – عام (للنساء)

– مساعد صحي – تخطيط القلب (للرجال)

– فني – مساعد طبيب أسنان (للرجال)

– فني – مساعد طبيب أسنان (للرجال)

– فني – مساعد طبيب أسنان (للنساء)

– فني – مساعد طبيب أسنان (للنساء)

– فني – استعاضة أسنان معادن (للنساء)

– فني – سجلات طبية (للنساء)

وأوضحت أن التقديم من خلال مراجعة المركز الطبي الجامعي بالمدينة الجامعية بالعقيق مع اصطحاب الوثائق المطلوبة أعلاه اعتباراً من الأحد الموافق 1440/6/5هـ حتى الخميس الموافق 1440/6/9هـ.

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