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للرجال والنساء .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة

للرجال والنساء .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة
http://almnatiq.net/?p=689242
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الباحة عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في المركز الطبي الجامعي بالمدينة الجامعية بالعقيق.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– أخصائي تمريض (للنساء)
– أخصائي أشعة تلفزيونية (للنساء)
– صيدلي إكلينيكي (للرجال)
– طبيب استشاري – باطنة (للرجال)
– طبيب استشاري – نساء وولادة (للرجال)
– طبيب نائب – طب طوارئ (للرجال)
– طبيب نائب – أطفال (للرجال)
– طبيب نائب – علاج أسنان (للرجال)
– طبيب نائب – أطفال (للنساء)
– طبيب نائب – نساء وولادة (للنساء)
– طبيب نائب – نفسية (للرجال)
– طبيب مقيم – طب وجراحة أسنان (للرجال)
– طبيب مقيم – طب وجراحة أسنان (للنساء)
– طبيب مقيم – عام (للرجال)
– طبيب مقيم – عام (للنساء)
– مساعد صحي – تخطيط القلب (للرجال)
– فني – مساعد طبيب أسنان (للرجال)
– فني – مساعد طبيب أسنان (للرجال)
– فني – مساعد طبيب أسنان (للنساء)
– فني – مساعد طبيب أسنان (للنساء)
– فني – استعاضة أسنان معادن (للنساء)
– فني – سجلات طبية (للنساء)

وأوضحت أن التقديم من خلال مراجعة المركز الطبي الجامعي بالمدينة الجامعية بالعقيق مع اصطحاب الوثائق المطلوبة أعلاه اعتباراً من الأحد الموافق 1440/6/5هـ حتى الخميس الموافق 1440/6/9هـ.

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