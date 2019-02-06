للرجال والنساء .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة

أعلنت جامعة الباحة عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في المركز الطبي الجامعي بالمدينة الجامعية بالعقيق.
وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:
– أخصائي تمريض (للنساء)
– أخصائي أشعة تلفزيونية (للنساء)
– صيدلي إكلينيكي (للرجال)
– طبيب استشاري – باطنة (للرجال)
– طبيب استشاري – نساء وولادة (للرجال)
– طبيب نائب – طب طوارئ (للرجال)
– طبيب نائب – أطفال (للرجال)
– طبيب نائب – علاج أسنان (للرجال)
– طبيب نائب – أطفال (للنساء)
– طبيب نائب – نساء وولادة (للنساء)
– طبيب نائب – نفسية (للرجال)
– طبيب مقيم – طب وجراحة أسنان (للرجال)
– طبيب مقيم – طب وجراحة أسنان (للنساء)
– طبيب مقيم – عام (للرجال)
– طبيب مقيم – عام (للنساء)
– مساعد صحي – تخطيط القلب (للرجال)
– فني – مساعد طبيب أسنان (للرجال)
– فني – مساعد طبيب أسنان (للرجال)
– فني – مساعد طبيب أسنان (للنساء)
– فني – مساعد طبيب أسنان (للنساء)
– فني – استعاضة أسنان معادن (للنساء)
– فني – سجلات طبية (للنساء)
وأوضحت أن التقديم من خلال مراجعة المركز الطبي الجامعي بالمدينة الجامعية بالعقيق مع اصطحاب الوثائق المطلوبة أعلاه اعتباراً من الأحد الموافق 1440/6/5هـ حتى الخميس الموافق 1440/6/9هـ.
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