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“الأرصاد”: رياح جنوبية دافئة مثيرة للغبار على 8 مناطق

“الأرصاد”: رياح جنوبية دافئة مثيرة للغبار على 8 مناطق
http://almnatiq.net/?p=689246
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (تبوك، الجوف) وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الطائف .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة،
وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة،
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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