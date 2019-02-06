احدث الأخبار

وزير الخارجية اليمني: لا يمكن الحديث مع الحوثيين وهم لم ينفذوا اتفاق ستوكهولم
أبرز المواد
 ليبيا تطالب بإستراتيجية عربية أوروبية لمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح جنوبية دافئة مثيرة للغبار على 8 مناطق
أبرز المواد
 للرجال والنساء .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة
أبرز المواد
 قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في محاولة تسلل فاشلة بجبهة الملاجم
أبرز المواد
 لجنة الانضباط توقف لاعبين من الاتفاق والنصر والفيحاء وأحد
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: الجريمة البحرية الدولية أصبحت متطورة بشكل متزايد
منوعات
 التأمينات الاجتماعية: بإمكان صاحب العمل تعديل أجر المشترك خلال أشهر السنة
أبرز المواد
 مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع المليشيا في جبهة حمك بالضالع
أبرز المواد
 3 انتصارات وتعادلان في انطلاقة الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 شاهد.. منهج الطريق إلى الحكمة للدكتور علي شراب بعد 18 عاما من البحث والتحليل
أبرز المواد
وزير الخارجية اليمني: لا يمكن الحديث مع الحوثيين وهم لم ينفذوا اتفاق ستوكهولم

وزير الخارجية اليمني: لا يمكن الحديث مع الحوثيين وهم لم ينفذوا اتفاق ستوكهولم

أبرز المواد
ليبيا تطالب بإستراتيجية عربية أوروبية لمكافحة الإرهاب

ليبيا تطالب بإستراتيجية عربية أوروبية لمكافحة الإرهاب

أبرز المواد
“الأرصاد”: رياح جنوبية دافئة مثيرة للغبار على 8 مناطق

“الأرصاد”: رياح جنوبية دافئة مثيرة للغبار على 8 مناطق

أبرز المواد
للرجال والنساء .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة

للرجال والنساء .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة

أبرز المواد

وزير الخارجية اليمني: لا يمكن الحديث مع الحوثيين وهم لم ينفذوا اتفاق ستوكهولم

وزير الخارجية اليمني: لا يمكن الحديث مع الحوثيين وهم لم ينفذوا اتفاق ستوكهولم
http://almnatiq.net/?p=689251
المناطق - وكالات

استضافـت اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوربي وزير الخارجية اليمني خالد اليماني للحديث عن رؤية اليمن للتسوية.
وقال زير الخارجية اليمني في كلمته أمام اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي “، إن رؤية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للتسوية والسلام والتي تتبناها الحكومة الشـرعية، واضحة في أن الأولوية لإجراءات بناء الثقة، ويأتي بعدها تاليًا مسألة الملف السياسي، فلا يمكن وليس من المنطقي الحديث عن أي موضوع آخر مع الحوثيين وهم لم ينفذوا ما اتفقنا عليه في ستوكهولم”.
وأضاف ” أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حتى لم يلتزموا بالحد الأدنى مما كان يطالب به الجنرال كاميرت من فتح الممرات أمام تدفقات المساعدات الإنسانية والاغاثية”.
وتركزت مداخـلات سفراء الدول الأوربية في اللجنة حـول آفاق التسوية، وطلب مقترحات الجانب الحكومي اليمني لدور أوربي أكثر فعالية في اليمن.
وأكد الوزير اليماني، على ضـرورة ممارسة المزيد من الضغوط على إيران لإيقاف تصرفاتها غير المسؤولة من إرسال الأسلحة إلى الميليشيات الانقلابية، وقال ” يمكن لنا أن نتخيل حجم الكارثة فيما إذا وصلت هذه الأسلحة إلى الإرهابين في الداخل الأوروبي”.

روابط ذات صلة

ليبيا تطالب بإستراتيجية عربية أوروبية لمكافحة الإرهاب

ليبيا تطالب بإستراتيجية عربية أوروبية لمكافحة الإرهاب
“الأرصاد”: رياح جنوبية دافئة مثيرة للغبار على 8 مناطق

“الأرصاد”: رياح جنوبية دافئة مثيرة للغبار على 8 مناطق
للرجال والنساء .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة

للرجال والنساء .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*