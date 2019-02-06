تأكيد أمريكي على الالتزام بتحقيق سلام دائم في أفغانستان

المناطق - وكالات

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالاً هاتفيًا أمس مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني ليؤكد التزام بلاده بتحقيق سلام دائم في أفغانستان.

وشدد بومبيو خلال الاتصال على أهمية الحوار بين الأفغان و دور وقف إطلاق النار في إنهاء العنف وتهيئة الظروف للحكومة الأفغانية والقادة الأفغان الآخرين وحركة طالبان للجلوس معًا والتفاوض على تسوية سياسية.

وأكد الوزير الأمريكي المكاسب المهمة التي حققها الشعب الأفغاني منذ عام 2001 م والرغبة الأمريكية في شراكة طويلة الأمد مع أفغانستان.