احدث الأخبار

“مدني تبوك” يحذر من التقلبات الجوية ويؤكد استعداده لأي طارئ
أبرز المواد
 تأكيد أمريكي على الالتزام بتحقيق سلام دائم في أفغانستان
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني: لا يمكن الحديث مع الحوثيين وهم لم ينفذوا اتفاق ستوكهولم
أبرز المواد
 ليبيا تطالب بإستراتيجية عربية أوروبية لمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
 “الأرصاد”: رياح جنوبية دافئة مثيرة للغبار على 8 مناطق
أبرز المواد
 للرجال والنساء .. وظائف شاغرة في جامعة الباحة
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة
أبرز المواد
 قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في محاولة تسلل فاشلة بجبهة الملاجم
أبرز المواد
 لجنة الانضباط توقف لاعبين من الاتفاق والنصر والفيحاء وأحد
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: الجريمة البحرية الدولية أصبحت متطورة بشكل متزايد
منوعات
 التأمينات الاجتماعية: بإمكان صاحب العمل تعديل أجر المشترك خلال أشهر السنة
أبرز المواد
 مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع المليشيا في جبهة حمك بالضالع
أبرز المواد
“مدني تبوك” يحذر من التقلبات الجوية ويؤكد استعداده لأي طارئ

“مدني تبوك” يحذر من التقلبات الجوية ويؤكد استعداده لأي طارئ

أبرز المواد
تأكيد أمريكي على الالتزام بتحقيق سلام دائم في أفغانستان

تأكيد أمريكي على الالتزام بتحقيق سلام دائم في أفغانستان

أبرز المواد
وزير الخارجية اليمني: لا يمكن الحديث مع الحوثيين وهم لم ينفذوا اتفاق ستوكهولم

وزير الخارجية اليمني: لا يمكن الحديث مع الحوثيين وهم لم ينفذوا اتفاق ستوكهولم

أبرز المواد
ليبيا تطالب بإستراتيجية عربية أوروبية لمكافحة الإرهاب

ليبيا تطالب بإستراتيجية عربية أوروبية لمكافحة الإرهاب

أبرز المواد

“مدني تبوك” يحذر من التقلبات الجوية ويؤكد استعداده لأي طارئ

“مدني تبوك” يحذر من التقلبات الجوية ويؤكد استعداده لأي طارئ
http://almnatiq.net/?p=689255
المناطق - الرياض

حذر الدفاع المدني بمنطقة تبوك في بيان أصدره اليوم من الحالة الجوية القادمة على المنطقة ، التي ستبدأ من مساء اليوم الأربعاء وتستمر – بمشيئة الله – إلى يوم الجمعة يتخللها أمطار من غزيرة إلى متوسطة وإثارة للأتربة وارتفاع للأمواج على الشريط الساحلي للمنطقة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أنه بناءً على ماورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل حيث ستشمل الحالة – بإذن الله – مدن ومحافظات وقرى منطقة تبوك .
وبين أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تتابع التقلبات الجوية وتؤكد أنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ من خلال تطبيق خطتها في مواجهة الأمطار والسيول بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة, منوها بضرورة أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار في المناطق المذكورة وتقنين الحركة قدر المستطاع وعدم المجازفة في العبور أوالنزول في بطون الأودية أو المبيت فيها وإتباع إرشادات الدفاع المدني في جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي ، مؤكدًا أن الدفاع المدني على مدار الساعة في خدمة الجميع على الرقم 998.

روابط ذات صلة

تأكيد أمريكي على الالتزام بتحقيق سلام دائم في أفغانستان

تأكيد أمريكي على الالتزام بتحقيق سلام دائم في أفغانستان
وزير الخارجية اليمني: لا يمكن الحديث مع الحوثيين وهم لم ينفذوا اتفاق ستوكهولم

وزير الخارجية اليمني: لا يمكن الحديث مع الحوثيين وهم لم ينفذوا اتفاق ستوكهولم
ليبيا تطالب بإستراتيجية عربية أوروبية لمكافحة الإرهاب

ليبيا تطالب بإستراتيجية عربية أوروبية لمكافحة الإرهاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*