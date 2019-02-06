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هيئة المقيمين: نعمل على إلزام الشركات بتقييم عقاراتها الاستثمارية

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هيئة المقيمين: نعمل على إلزام الشركات بتقييم عقاراتها الاستثمارية

هيئة المقيمين: نعمل على إلزام الشركات بتقييم عقاراتها الاستثمارية
http://almnatiq.net/?p=689272
المناطق - الرياض

تعمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على إلزام الشركات بتقييم عقاراتها الاستثمارية بالقيمة العادلة، بواسطة مقيم معتمد ومرخص من وزارة التجارة والاستثمار ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 40 الذي يتطلب الإفصاح عن القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية.

وتمتلك بعض الشركات المدرجة في السوق المالية عقارات استثمارية ذات قيم مليارية قد تختلف بشكل كبير عن قيمتها الدفترية، ويستوجب على تلك الشركات الاستعانة بمقيم مؤهل ومرخص لمزاولة مهنة التقييم بالمملكة.

وقال سلطان الجريس الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وفقا لـ”الاقتصادية”، إنه من حق المساهمين وأصحاب العلاقة الاطلاع على أوضاع الشركات التي يستثمرون فيها أو من تربطهم علاقة بها سواء فيما يتعلق بالشركات المدرجة وغيرها، مشيرا إلى أن على الشركات توفير معلومات عن هوية المقيم ورقم ترخيصه في قوائمها المالية المدققة.

وأكد وجود مناقشات مع مجلس الشورى عن إمكانية إدراج مناهج التقييم العقاري ضمن المناهج الدراسية في الجامعات نظرا لأهميته في سوق العمل؛ إذ تهدف الهيئة في هذه الخطوة إلى إلمام الطالب بمهنة التقييم بعد تخرجه من الجامعة، مبينا أن صناعة العقار أحد أهم اقتصادات المملكة.

 

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