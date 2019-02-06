الكشف عن خلطة تحد من الإصابة بسرطان الثدي

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يعتقد الأطباء أنه لا يوجد نظام غذائي محدد يمنع السرطان إلا أن هناك بعض المنتجات يمكنها خفض خطر الإصابة بالمرض بشكل كبير، حيث يرى العلماء أن تناول مخلل الملفوف، المشهور في بولندا، يساعد على الحد من الإصابة بالسرطان، بحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

وتوصل العلماء الأمريكيون إلى هذا الاستنتاج منذ بضع سنوات، فلاحظوا أن الناس في بولندا يصابون بالسرطان أقل بثلاث مرات من أمريكا، ويربط الخبراء هذه الحقيقة بالنظام الغذائي للمواطنين البولنديين، حيث إن النساء يحببن تناول مخلل الملفوف، المحظور في أمريكا (إذا تم إعداده بشكل غير صحيح، يمكن للملفوف أن ينتج بكتيريا الليستريا).

ويميل العلماء إلى الاعتقاد بأن الاستخدام المطول والمنتظم لهذا المنتج النباتي يعطي الجسم الأنثوي نوعا من المناعة ضد السرطان، وكلما بدأت المرأة بتناول مخلل الملفوف مبكرا وبشكل منتظم، كان المنتج أكثر فعالية في الحماية ضد السرطان. لذلك، وجد العلماء أن الفتيات اللاتي يتناولن بانتظام مخلل الملفوف بداية من عمر 12-13 سنة، هن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 70 في المائة في المستقبل.

وافترض الإخصائيون، أن الأمر يتعلق باحتواء المنتج على المواد النشطة بيولوجيا، أو ما يسمى بالجلوكوسنولات، التي تقوم ببرمجة الجسد الأنثوي بشكل صحيح، ما يؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل كبير في المستقبل.