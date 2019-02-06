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“الأرصاد” تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=689290
المناطق - الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في بلاغ متقدم عن حالة الطقس بمنطقة الباحة لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول.
وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة إلى الساعة السابعة مساءً.
ونبهت إدارات الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية.

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