احدث الأخبار

د. العجيري: هناك خطأ في عدد السنين الميلادية مقداره 4 سنوات.. نحن الآن في عام 2023
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 إرث المملكة الثقافي وتراثها الوطني في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 الكشف عن خلطة تحد من الإصابة بسرطان الثدي
أبرز المواد
 هيئة المقيمين: نعمل على إلزام الشركات بتقييم عقاراتها الاستثمارية
أبرز المواد
 القمر السعودي للاتصالات SGS1.. أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك للمملكة
أبرز المواد
 ترامب في خطاب حالة الاتحاد: النظام الإيراني هو الممول الأكبر للإرهاب في العالم
أبرز المواد
 “العمل” تلغي تراخيص 3 مكاتب استقدام وتوقف خدمات 52 مكتب آخر
أبرز المواد
 “مدني تبوك” يحذر من التقلبات الجوية ويؤكد استعداده لأي طارئ
أبرز المواد
 تأكيد أمريكي على الالتزام بتحقيق سلام دائم في أفغانستان
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني: لا يمكن الحديث مع الحوثيين وهم لم ينفذوا اتفاق ستوكهولم
أبرز المواد
 ليبيا تطالب بإستراتيجية عربية أوروبية لمكافحة الإرهاب
أبرز المواد
د. العجيري: هناك خطأ في عدد السنين الميلادية مقداره 4 سنوات.. نحن الآن في عام 2023

د. العجيري: هناك خطأ في عدد السنين الميلادية مقداره 4 سنوات.. نحن الآن في عام 2023

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

أبرز المواد
إرث المملكة الثقافي وتراثها الوطني في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

إرث المملكة الثقافي وتراثها الوطني في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أبرز المواد
الكشف عن خلطة تحد من الإصابة بسرطان الثدي

الكشف عن خلطة تحد من الإصابة بسرطان الثدي

أبرز المواد

د. العجيري: هناك خطأ في عدد السنين الميلادية مقداره 4 سنوات.. نحن الآن في عام 2023

د. العجيري: هناك خطأ في عدد السنين الميلادية مقداره 4 سنوات.. نحن الآن في عام 2023
http://almnatiq.net/?p=689293
المناطق - وكالات

قال عالم الفلك د. صالح العجيري إن هناك خطأ مقداره 4 سنين بالنقص في التقويم الميلادي، مضيفا “نحن الآن مثلا في سنة 2023 وليس 2019”.

وأوضح أن السيد المسيح ولد قبل 2022 سنة، لكن المؤرخين الذين أسسوا التقويم الميلادي في القرن السابع أخطأوا في التقدير، وبعد ان اكتشف الأمر فيما بعد لم يشأ المؤرخون أن يصححوا السنة لما في ذلك من تشويش في التواريخ التي سجلت.

وأضاف “بالمناسبة فإن شهور السنة الميلادية كانت تبدأ بشهر مارس في فصل الربيع إلا أنهم جعلوها فيما بعد من يناير وهو الشهر الذي تلا ميلاد السيد المسيح، ويظهر أثر ذلك في شهر سبتمبر فمعناه السابع وليس التاسع، كما نفعل الآن، وكذلك أكتوبر معناه الثامن ونوفمبر معناه التاسع وديسمبر معناه العاشر”.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
إرث المملكة الثقافي وتراثها الوطني في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

إرث المملكة الثقافي وتراثها الوطني في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
الكشف عن خلطة تحد من الإصابة بسرطان الثدي

الكشف عن خلطة تحد من الإصابة بسرطان الثدي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*