د. العجيري: هناك خطأ في عدد السنين الميلادية مقداره 4 سنوات.. نحن الآن في عام 2023

المناطق - وكالات

قال عالم الفلك د. صالح العجيري إن هناك خطأ مقداره 4 سنين بالنقص في التقويم الميلادي، مضيفا “نحن الآن مثلا في سنة 2023 وليس 2019”.

وأوضح أن السيد المسيح ولد قبل 2022 سنة، لكن المؤرخين الذين أسسوا التقويم الميلادي في القرن السابع أخطأوا في التقدير، وبعد ان اكتشف الأمر فيما بعد لم يشأ المؤرخون أن يصححوا السنة لما في ذلك من تشويش في التواريخ التي سجلت.

وأضاف “بالمناسبة فإن شهور السنة الميلادية كانت تبدأ بشهر مارس في فصل الربيع إلا أنهم جعلوها فيما بعد من يناير وهو الشهر الذي تلا ميلاد السيد المسيح، ويظهر أثر ذلك في شهر سبتمبر فمعناه السابع وليس التاسع، كما نفعل الآن، وكذلك أكتوبر معناه الثامن ونوفمبر معناه التاسع وديسمبر معناه العاشر”.