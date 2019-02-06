احدث الأخبار

برئاسة وزير الداخلية.. اجتماع لبحث الشراكة والتكامل بين “الأمن الصناعي” وسابك
أبرز المواد
 “هدف”: تسجيل مليون رحلة عمل لموظفات سعوديات ضمن برنامج دعم نقل المرأة
أبرز المواد
 د. العجيري: هناك خطأ في عدد السنين الميلادية مقداره 4 سنوات.. نحن الآن في عام 2023
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 إرث المملكة الثقافي وتراثها الوطني في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
 الكشف عن خلطة تحد من الإصابة بسرطان الثدي
أبرز المواد
 هيئة المقيمين: نعمل على إلزام الشركات بتقييم عقاراتها الاستثمارية
أبرز المواد
 القمر السعودي للاتصالات SGS1.. أول قمر للاتصالات الفضائية مملوك للمملكة
أبرز المواد
 ترامب في خطاب حالة الاتحاد: النظام الإيراني هو الممول الأكبر للإرهاب في العالم
أبرز المواد
 “العمل” تلغي تراخيص 3 مكاتب استقدام وتوقف خدمات 52 مكتب آخر
أبرز المواد
 “مدني تبوك” يحذر من التقلبات الجوية ويؤكد استعداده لأي طارئ
أبرز المواد
 تأكيد أمريكي على الالتزام بتحقيق سلام دائم في أفغانستان
أبرز المواد
برئاسة وزير الداخلية.. اجتماع لبحث الشراكة والتكامل بين “الأمن الصناعي” وسابك

برئاسة وزير الداخلية.. اجتماع لبحث الشراكة والتكامل بين “الأمن الصناعي” وسابك

أبرز المواد
“هدف”: تسجيل مليون رحلة عمل لموظفات سعوديات ضمن برنامج دعم نقل المرأة

“هدف”: تسجيل مليون رحلة عمل لموظفات سعوديات ضمن برنامج دعم نقل المرأة

أبرز المواد
د. العجيري: هناك خطأ في عدد السنين الميلادية مقداره 4 سنوات.. نحن الآن في عام 2023

د. العجيري: هناك خطأ في عدد السنين الميلادية مقداره 4 سنوات.. نحن الآن في عام 2023

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

أبرز المواد

برئاسة وزير الداخلية.. اجتماع لبحث الشراكة والتكامل بين “الأمن الصناعي” وسابك

برئاسة وزير الداخلية.. اجتماع لبحث الشراكة والتكامل بين “الأمن الصناعي” وسابك
http://almnatiq.net/?p=689299
المناطق - الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي في ديوان الوزارة، اجتماعاً لبحث الشراكة والتكامل بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”.

وجرى خلال الاجتماع استعراض موضوعات الشراكة بين الهيئة وشركة سابك التي تتعلق بتعزيز الإجراءات الأمنية ومتطلبات السلامة والوقاية من الحريق ومنع الخسائر وتطوير القدرات البشرية في مختلف مجالات الأمن الصناعي.

وعقب الاجتماع شهد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، وقعها من جانب الهيئة الأمين العام للهيئة العميد محمد بن علي الهبدان، وعن سابك نائب الرئيس للموارد البشرية عبدالعزيز العودان.

ونصت الاتفاقية الأولى على إنشاء أكاديمية متخصصة لتدريب وتأهيل جميع منسوبي الأمن الصناعي في مجالات الأمن والسلامة والإطفاء والوقاية من الحريق ومنع الخسائر والتدريب على استراتيجيات الخطط الأمنية، وإدارة الأنظمة الأمنية الإلكترونية المتكاملة، التي تم تصميمها لمراعاة جميع احتياج المتدربات من النساء من منسوبات الأمن الصناعي، في حين نصت الاتفاقية الثانية على دعم مشروع بحثي علمي لتصنيف المواد الكيميائية الخطرة المقيدة أمنياً، ووضع قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بها.

روابط ذات صلة

“هدف”: تسجيل مليون رحلة عمل لموظفات سعوديات ضمن برنامج دعم نقل المرأة

“هدف”: تسجيل مليون رحلة عمل لموظفات سعوديات ضمن برنامج دعم نقل المرأة
د. العجيري: هناك خطأ في عدد السنين الميلادية مقداره 4 سنوات.. نحن الآن في عام 2023

د. العجيري: هناك خطأ في عدد السنين الميلادية مقداره 4 سنوات.. نحن الآن في عام 2023
“الأرصاد” تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*