مؤسسة دبي المستقبل: المختبر الاقليمي بالرياض أكبر منشأة مخبرية عربيا

المناطق-الرياض

منحت الجمعية الإمريكية لعلم الأمراض شهادة الاعتماد العالمي للمختبر الاقليمي بالرياض كأكبر منشأة في المنطقة وعلى مستوى العالم العربي تحصل على هذا الإعتماد مخبرياً.

ويأتي هذا الانجاز تتويجا للجهود التطويرية التي نفذتها “صحة الرياض” ، وإعادة تأهيل وتطوير المختبر بما يتماشى مع الرؤية السعودية التي تشهدها الصحة.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس أن المختبر الإقليمي وبنك الدم يعد أكبر مختبر متخصص في المملكة والشرق الاوسط ويقدم خدماته المخبرية لأكثر من 500 منشأة صحية، حيث وصلت عدد الإختبارات سنوياً إلى 17 مليون اختبار مخبري، وسبق للمختبر تحقيق اعتماد المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية CBAHI ويعتبر صرحاً مرجعياً لكافة التحاليل و البرامج المخبرية.

من جانبه، أوضح الدكتور كامل بن محمد الدوسري مدير المختبرات وبنوك الدم بصحة الرياض أن المختبر الإقليمي جزء من خطة التحول و تحقيق الرؤية ٢٠٣٠ بمتابعة من مكتب التحول لخصخصة المختبرات الطبية ويقوم بتغطية ثلثي مساحة السعودية، إضافة إلى حصوله على الإعتماد لبرنامج الزمالة للأطباء للتدريب ويعتبر مرجع علمي لأكثر من 12 جامعة لتأهيل العاملين في المختبرات الطبية وتتنوع خدماته ما بين الخدمات العملية مخبرياً و العلمية لتأهيل الكوادر مستقبليا.

وتأتي هذه الإشادة المحايدة من قبل مؤسسة دبي للمستقبل التي تهتم برصد المشاريع الحديثة والمتطورة على مستوى العالم وعرض للإنجازات التي تسجل إنجازات غير مسبوقة.