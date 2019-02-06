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غدا.. لقاءان ضمن مواجهات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=689305
المناطق - الرياض

تستكمل غداً الخميس مواجهات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين ، حيث يلتقي أحد والفيصلي ، والحزم والأهلي .
فعلى ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة يستضيف أحد نظيره الفيصلي ، في لقاء يبحث فيه الفريقان عن النقاط الثلاث .
أحد استطاع تحقيق انتصاره الثالث في الدوري من أمام الاتفاق في الجولة الماضية ساعياً للابتعاد عن مناطق الخطر حيث يحتل المرتبة الأخيرة في سلم الترتيب ، في المقابل يدخل الفيصلي اللقاء بعد خسارة في الجولة الماضية من الحزم ، ويسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة لطريق الانتصارات من بوابة أحد .
وإلى القصيم حيث مواجهة الحزم والأهلي ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، ويأمل الحزم في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة الصعبة للتقدم أكثر في سلم الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر حيث يحتل المرتبة الـ12 برصيد 19 نقطة ، في المقابل يدخل الأهلي اللقاء بقيادة مدربه المؤقت يوسف عنبر وذلك بعد إقالة الارجنتيني بابلو غويدي يوم أمس الثلاثاء ، ساعياً لمواصلة سلسلة الانتصارات في الجولات الثلاث الأخيرة ، والمنافسة على المراكز المتقدمة.

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