احدث الأخبار

إيران.. هجوم ثالث يستهدف الأمن خلال أيام ومقتل ضابط وإصابة آخر
أبرز المواد
 موسكو ترد على واشنطن وتقرر الانسحاب من معاهدة القوى النووية
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في شركة زين
أبرز المواد
 تنمية الصادرات تعلن عن مبادرة لإنشاء بنك برأسمال 30 مليار ريال
أبرز المواد
 نظام “حصن”.. رصد الأمراض المعدية والوبائية إلكترونيا لحماية المجتمع من انتشارها
أبرز المواد
 غدا.. لقاءان ضمن مواجهات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 مؤسسة دبي المستقبل: المختبر الاقليمي بالرياض أكبر منشأة مخبرية عربيا
أبرز المواد
 برئاسة وزير الداخلية.. اجتماع لبحث الشراكة والتكامل بين “الأمن الصناعي” وسابك
أبرز المواد
 “هدف”: تسجيل مليون رحلة عمل لموظفات سعوديات ضمن برنامج دعم نقل المرأة
أبرز المواد
 د. العجيري: هناك خطأ في عدد السنين الميلادية مقداره 4 سنوات.. نحن الآن في عام 2023
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 إرث المملكة الثقافي وتراثها الوطني في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
أبرز المواد
إيران.. هجوم ثالث يستهدف الأمن خلال أيام ومقتل ضابط وإصابة آخر

إيران.. هجوم ثالث يستهدف الأمن خلال أيام ومقتل ضابط وإصابة آخر

أبرز المواد
موسكو ترد على واشنطن وتقرر الانسحاب من معاهدة القوى النووية

موسكو ترد على واشنطن وتقرر الانسحاب من معاهدة القوى النووية

أبرز المواد
وظائف شاغرة في شركة زين

وظائف شاغرة في شركة زين

أبرز المواد
تنمية الصادرات تعلن عن مبادرة لإنشاء بنك برأسمال 30 مليار ريال

تنمية الصادرات تعلن عن مبادرة لإنشاء بنك برأسمال 30 مليار ريال

أبرز المواد

نظام “حصن”.. رصد الأمراض المعدية والوبائية إلكترونيا لحماية المجتمع من انتشارها

نظام “حصن”.. رصد الأمراض المعدية والوبائية إلكترونيا لحماية المجتمع من انتشارها
http://almnatiq.net/?p=689308
المناطق - الرياض

بدأت وزارة الصحة أمس، بتنفيذ حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي للنظام الإلكتروني للترصد الوبائي “حصن”، الذي يعد المصدر الموثوق لبيانات الصحة العامة في المملكة، حيث يساهم توفير هذه البيانات لصناع القرار وممارسي الصحة العامة في حماية المجتمع من انتشار الأمراض والأوبئة وتحسين مخرجات الصحة العامة.
وأكدت الصحة أن أهمية نظام “حصن” تكمن في رصد الأمراض المعدية والوبائية إلكترونياً عن طريق شبكة الإنترنت للتمكن من وضع آليات التحكم والمكافحة، إضافة إلى متابعة التطعيمات الأساسية وتوحيد العمليات والنماذج والتقارير الصحية في المملكة بأكملها بشكل إلكتروني، وتقليص الاختلاف في رصد الأمراض بين المناطق والمرافق الصحية المختلفة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للعاملين في المجال الصحي وأصحاب القرار المعلومات اللحظية والدقيقة التي تمكنهم من تقديم مستوى عالٍ من الخدمات الصحية.
ويحتوي نظام حصن حاليًا على وحدات عدة مثل: تقصي الأمراض المعدية والوبائية، تفشي الأمراض الوبائية، التطعيمات واللقاحات، مخزون مواد اللقاحات والتطعيمات، تنظيم العمل وإدارته، التبليغ، تقارير الصحة العامة.
يذكر أن المملكة تعـد ثاني دولة في العالم تستخدم هذا النظام المتطور، حيث يعد هذا النظام منصة إلكترونية تمكن برامج الصحة العامة والقطاعات الصحية من الوصول إلى معلومات وقائية من خلال رفع جودة نظم التبليغ والترصد، والاستعداد والتدخل السريع في مواجهة الأمراض المعدية والأوبئة، وتشارك وتكامل معلوماتي بين القطاعات الصحية ، وشبكة مركزية موحدة لجمع وحفظ بيانات الصحة العامة.

روابط ذات صلة

إيران.. هجوم ثالث يستهدف الأمن خلال أيام ومقتل ضابط وإصابة آخر

إيران.. هجوم ثالث يستهدف الأمن خلال أيام ومقتل ضابط وإصابة آخر
موسكو ترد على واشنطن وتقرر الانسحاب من معاهدة القوى النووية

موسكو ترد على واشنطن وتقرر الانسحاب من معاهدة القوى النووية
وظائف شاغرة في شركة زين

وظائف شاغرة في شركة زين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*