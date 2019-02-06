وظائف شاغرة في شركة زين

المناطق - الرياض

أعلنت شركة زين السعودية عن توفر عدد من الوظائف التقنية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها الرئيسي بالرياض.

وجاءت الوظائف حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي تخطيط شبكات النقل (Transport Planning Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة حاسب، هندسة اتصالات، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات منها سنة في نفس الجال.

– أخصائي رئيسي تحسين الأداء (Core Optimization Senior Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (هندسة حاسب، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات منها سنتين في نفس المجال.

– أخصائي أول توصيل التصاميم – التخطيط اللاسلكي (Radio Planning – Design Delivery Senior Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (هندسة حاسب، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة 6 سنوات منها سنتين في نفس المجال.

– مدير أول توصيل التصاميم – التخطيط اللاسلكي (Radio Planning – Design Delivery Senior Manager)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (هندسة حاسب، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة 8 سنوات منها 4 سنوات في نفس المجال.

– مدير أول وحدة تخطيط الموجات اللاسلكية (Radio Planning – Planning Senior Manager)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (هندسة حاسب، هندسة اتصالات، علوم حاسب) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 4 سنوات في نفس المجال.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط في موعد أقصاه الخميس 1440/6/9هـ (الموافق 2019/2/14م).