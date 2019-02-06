وزير ياباني : مشكلة التناسل سببها النساء !

المناطق - وكالات

اتهم نائب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو النساء اليابانيات في التسبب بتراجع عدد السكان في البلاد مشيرا إلى أن ذلك تسبب في انخفاض معدل الولادات الطبيعية وشيخوخة المجتمع، الأمر الذي أثار غضبا واسعا في اليابان، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

وألقى تارو أسو، الذي يتولى كذلك منصب وزير المالية، اللوم على النساء اللواتي لم ينجبن أطفالا، في محاولته تفسير الأزمة الديموغرافية في اليابان وشيخوخة المجتمع، وذلك خلال اجتماع للدائرة الانتخابية في منطقة فوكوكا جنوب غربي اليابان.

واضطر تارو آسو، الذي كان يحاول أن يدافع عن كبار السن باعتبارهم ليسوا جزءا من مشكلة اليابان السكانية، لاحقا وإثر الانتقادات، إلى التراجع عن تلك التصريحات بعدما اتهمه نواب المعارضة بـ”انعدام الإحساس” تجاه الأزواج الذين يريدون الإنجاب، لكنهم غير قادرين على لأسباب مرضية.

وقال أسو، البالغ من العمر 78 عاما، إن تصريحاته انتزعت من سياقها وأنه كان يحاول ببساطة أن يوضح التهديد الناجم عن تراجع معدل المواليد والذي يعرض اقتصاد البلاد للخطر.

لكنه شدد قائلا “أود أن أسحب تصريحاتي وسأكون حريصا في انتقاء كلماتي في المستقبل”.

وقبل أشهر أعلنت الحكومة اليابانية أن واحدا من بين كل 5 أشخاص في البلاد أصبحوا بعمر يتجاوز 70 عاما، مما يؤكد ارتفاع معدل الشيخوخة في البلاد بشكل غير مسبوق.

وقال موقع “جابان تايمز” إن البيانات، التي أصدرتها وزارة الشؤون الداخلية، تفيد بأن 26.18 مليون شخص في اليابان تبلغ أعمارهم 70 عاما فأكثر، ويشكلون 20.7 في المئة من ساكني البلاد، مقارنة مع 19.9 في المئة، العام الماضي.

وتدل هذه المعطيات على انخفاض السكان النشطين في البلاد، في ظل انخفاض معدل الولادات والخصوبة والعزوف عن العلاقات الجنسية بحسب دراسات أجريت في البلاد.

ويعتبر أسوا، وهو من السياسيين المحافظين، واحدا من عدد من رجال السياسة التقليديين المحافظين الذين يلومون الأزواج على عدم الإنجاب.

وكان الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي توشيهيرو نيكاي وصف الأزواج الجدد الذين يترددون في الإنجاب، في يونيو الماضي، بأنهم “أنانيين” مشيرا إلى أن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية ينبغي ألا تكون سببا في عدم الإنجاب وتشكيل عائلة كبيرة وممتدة.

وقبل شهرين من تلك الحادثة، قال عضو البرلمان الياباني عن الحزب نفسه كانجي كاتو إن على النساء أن ينجبن 3 أطفال على الأقل، وحذر العزاب من أنهم سيصبحون عبئا على الدولة، بحسب “سكاي نيوز”.