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محافظ حفر الباطن يفتتح معرض برامج الأنشطة ويكرم المتفوقين

محافظ حفر الباطن يفتتح معرض برامج الأنشطة ويكرم المتفوقين
http://almnatiq.net/?p=689382
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

تحت رعاية محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود صباح اليوم الأربعاء 1440/6/1 هـ أقام قسم التوجيه والإرشاد بتعليم حفر الباطن حفل تكريم الطلاب المتفوقين على مسرح الإدارة بحضور مديري الإدارات الحكومية
ولدى وصول سموه لمقر الحفل افتتح معرض تعليم حفر الباطن لبرامج الأنشطة في السجن والمقام بصالة الإستقبال لإدارة التعليم وتجول بين أقسامه واستمع والحضور لشرح عن أركانه
ثم رعى سموه الحفل حيث بدء الحفل بالسلام الملكي وألقى مدير التعليم الاستاذ عايض بن نافع الرحيلي كلمة أشاد بدعم وتشجيع الدولة راعاها الله للمتفوقين بمدارس التعليم العام وأنهم لبنه تعتمد عليها الدولة ضمن رؤية 2030 منوهًا بدعم محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود في رعايته لمناسبات الادارة ولاسيما تكريم المتفوقين …ثم قدمت أناشيد عذبه صاغتها شعبة النشاط الطلابي الثقافي في الإدارة بعنوان ( درب النجاح ) شدا بها طلاب مدرسة الملك عبد الله ومتوسطة الحديبية ومدرسة الأوائل الثانوية الأهلية ومدرسة المحافظة المتوسطة والثانوية ، وفي الختام شرف سموه منصة التكريم لتكريم أبنائه الطلاب المتفوقين .

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