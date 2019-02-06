بلدية القطيف: زيارة 491 منشأة غذائية وإغلاق 12 محلا مخالفا في القطيف خلال الشهر الماضي

القطيف - المناطق

نفذت بلدية محافظة القطيف 283 جولة تم خلالها زيارة 491 محلا واغلاق 12 محلا مخالفا للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي نفذتها البلدية خلال الشهر الماضي، والتي تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية #غذاؤكم_أمانة.

وقال رئيس بلدية القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل بأن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال شهر جمادى الأولى شملت عددا من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أغلقت البلدية 12 محلا مخالفا للاشتراطات من خلال زيارة 491 منشأة غذائية، من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأوضح المهندس مغربل أن عدد الجولات بلغت 283 جولة، تم خلالها تحرير 327 مخالفة وتسجيل 251 إنذاراً، وإتلاف 268 كيلو من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفرض غرامات مترتبة على تلك المخالفات، مؤكدا إغلاق 12 محلا مخالفا للاشتراطات البلدية، واستبعاد 20 عاملا يشكل وجوده مخالفة للأنظمة، لافتا الى أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأضاف مغربل أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.