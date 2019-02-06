مدير فرع وزارة النقل: المنطقة الشرقية تشهد تنفيذ ( 45 ) مشروعا للطرق بأكثر من ( 5 ) مليار ريال

الدمام - المناطق

أكد مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس احمد بن علي الغامدي على أهمية القطاع اللوجستي، مشيرا الى التنسيق المستمر مع قطاع الاعمال لتطوير البنية التحتية لمشاريع الطرق التي تعتبر شريان القطاع الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح خلال لقاء الثلاثاء الشهري الذي عقدته غرفة الشرقية مساء الثلاثاء 5 فبراير 2019 بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بان الوزارة تعمل على عدد من المشاريع الحيوية التي ستشكل قيمة مضافة للشرقية، وبصمة مميزة تفخر بها المنطقة، لافتا الى ان ابرز تلك المشاريع ستعمل على فك الاختناقات المرورية الحاصلة نتيجة استخدام الشاحنات للطرق العامة، ومؤكدا بان المشاريع الجديدة سيستفيد منها قطاع الاعمال حيث ستسهل عليه حركة نقل البضائع بين المدن الصناعية والميناء و تسهيل حركة تنقل الموظفين و المقيمين بشكل أفضل و مدة زمنية أقصر .

وقال المهندس الغامدي خلال اللقاء الذي حضره عضوا مجلس الإدارة بندر بن رفيع الجابري ونجيب بن عبدالله السيهاتي واداره الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وشهد حضور عدد من رجال الاعمال والاعلام والمهتمين، بان المنطقة الشرقية تشهد حاليا حراكا منتعشا لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق والجسور بالإضافة الى مشاريع الصيانة المستمرة، وفق معايير عالية من الجودة، مبينا بان مشاريع عدة يعمل فرع الوزارة بالتنسيق مع امانة المنطقة على افتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة بحيث ستكون علامة فارقة وستسهل حركة السير على مستخدمي الطرق.

وأشار المهندس الغامدي الى ان مشاريع النقل بما تشمله منه الطرق البرية وخطوط سكك الحديد في المملكة تشهد مشاريعا ضخمة الهدف منها تسهيل التنقل على المواطن والمقيم وتوفير الخيارات المتعددة التي تتناسب مع احتياجاتهم وامكانياتهم، مؤكدا بان الدولة تسعى الى تقديم خدمات النقل وفق مواصفات عالمية ومعايير عالية تعكس الصورة الحقيقية لامكانيات المملكة وفق رؤيتها 2030، لافتا الى ان الحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة تتطلب المواكبة المستمرة من النقل بتطوير امكانياتها وادواتها.

واستطرد المهندس الغامدي بان استراتيجية وزارة النقل تضمنت رؤية مستقبلية لتوفير قطاع نقل متكامل يشمل جميع أنماط النقل لمواكبة احتياجات المملكة المستقبلية ويتميز بالسلامة والفعالية والكفاءة والتطور التقني ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يوفر بيئة صحية وآمنة لأفراد المجتمع ومنها: رفع مستوى السلامة في قطاع النقل من خلال تقليل معدل الوفيات والحوادث في الطرق، ورفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل من ناحية تنفيذ المشاريع بالوقت والميزانية والجودة المطلوبة، وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية لقطاع النقل وذلك عن طريق تحقيق إيرادات من أصول الطرق.

وذكر الغامدي أن العمل مازال مستمرًا في فرع الوزارة بالمنطقة لتنفيذ (45) مشروعًا للطرق بإجمالي تكاليف بلغت (5,057,778,454) مليار ريال، تشمل المنطقة الشمالية (حفر الباطن – قرية العليا – النعيرية – الخفجي) ، بعدد (13) مشروع بتكلفة إجمالية بلغت (1,644,207,173) ريال ، والمنطقة الوسطى ( حاضرة الدمام – الجبيل – القطيف – رأس تنورة – بقيق ) بعدد (20) مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت (1,539,425,816) ريال، والمنطقة الجنوبية ( الاحساء – العديد – سلوى – حرض ) بعدد (12) مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت (1,874,145,465) ريال .

كما يعمل الفرع على تشغيل و صيانة و نظافة طرق الوزارة بالمنطقة الشرقية البالغ أطواله ( 7.500 ) كم من خلال ( 12 ) عقد صيانة طرق و عقد إنارة و كهرباء بتكلفة إجمالية بلغت ( 500 ) مليون ريال بالإضافة لعدد ( 47 ) مشروعاً للصيانة الوقائية بتكلفة ( 1.200 ) مليار ريال .

وفي الختام كرم رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس احمد بن علي الغامدي بدرع تذكاري.