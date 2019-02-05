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نائب أمير الجوف يطمئن على صحة طلاب التربية الفكرية إثر حادث السير

نائب أمير الجوف يطمئن على صحة طلاب التربية الفكرية إثر حادث السير

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نائب أمير الجوف يطمئن على صحة طلاب التربية الفكرية إثر حادث السير

نائب أمير الجوف يطمئن على صحة طلاب التربية الفكرية إثر حادث السير
http://almnatiq.net/?p=689414
المناطق - الجوف

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم اتصالاً هاتفياً بمدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اطمأن خلاله على صحة طلاب التربية الفكرية والبالغ عددهم 6 طلاب ، إثر تعرضهم لحادث سير، حيث وجه سموه بتقديم كافة الخدمات الطبية لهم، وتم نقلهم إلى مستشفى متعب بن عبدالعزيز بسكاكا .
وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف أنه تابع حالات الطلاب وزارهم في المستشفى، مبيناً أنهم خرجوا من المستشفى جميعهم بعد الاطمئنان على صحتهم وتلقيهم الرعاية الكاملة .
وأعرب الدكتور الغامدي عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة على متابعته واهتمامه بالطلاب، منوهاً بالرعاية الصحية الكاملة التي قدمتها إدارة المستشفى للطلاب حتى خروجهم ولله الحمد .

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