استقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما،في مقر إقامته بالرياض اليوم ، معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.
وجرى خلال الاستقبال استعراض فرص الاستثمار بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون في قطاع التنمية الدولية .
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف وعدد من المسؤولين .
رئيس وزراء ألبانيا يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
استقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما،في مقر إقامته بالرياض اليوم ، معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.
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