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رئيس وزراء ألبانيا يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

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رئيس وزراء ألبانيا يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

رئيس وزراء ألبانيا يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
http://almnatiq.net/?p=689417
المناطق - واس

استقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما،في مقر إقامته بالرياض اليوم ، معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.
وجرى خلال الاستقبال استعراض فرص الاستثمار بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون في قطاع التنمية الدولية .
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف وعدد من المسؤولين .

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