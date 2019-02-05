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أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجمعية البر بالمنطقة

أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجمعية البر بالمنطقة

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أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجمعية البر بالمنطقة

أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجمعية البر بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=689424
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بقصر الحكم اليوم, اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجمعية البر بالرياض, بحضور سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ.
وفي مستهل الاجتماع ألقى سمو أمير منطقة الرياض كلمة قدم فيها شكره لجميع الأعضاء والقائمين على الجمعية على جهودهم المبذولة, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير, متمنياً للجمعية دوام التوفيق والنجاح.
من جهته ألقى سماحة مفتي عام المملكة كلمة نوه فيها بأعمال البر والتقوى في بلادنا المباركة, مستشهداً بقوله تعالى {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}، مبيناً حق الأخوة في الدين والتعامل الحسن, سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يجزي كل من قدم خير الجزاء.
من جانبه أوضح الأمين العام للجمعية الدكتور ثامر بن غشيان, أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع, حيث تم استعراض البرامج التطويرية التي تهدف الجمعية من خلاله إلى رفع كفاءة الاداء للعاملين بالجمعية و تنمية مواردها المالية, كذلك تقديم أفضل الخدمات للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.
كما جرى خلال الاجتماع الإقرار على الميزانية الفعلية لعام 2016 -2017 والتقديرية لعام 2017 -2018 وكذلك تم انتخاب مجلس إدارة الجمعية لدورته الجديدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وعضوية عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي ونخبة من رجال العلم و الأعمال.
وفي ختام الاجتماع شكر الأمير فيصل بندر أعضاء المجلس السابقين على ما قدموا من جهود أثناء عضويتهم, مرحباً بأعضاء المجلس المنتخبين في دورته الجديدة.

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