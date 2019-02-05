‏بيت المدينة في الجنادرية يكرم جوال المناطق

المناطق- المدينة

‏قام سعادة مستشار سمو أمير منطقة المدينة المنورة المشرف العام على مشاركة المنطقة بالجنادرية ‏الأستاذ محمد بن مصطفى النعمان بتكريم جوال المناطق، وذلك نظير رعايته الإعلامية الإلكترونية لبيت منطقة المدينة بالجنادرية 33 ‏والتي أسهمت في نجاح وتميز مشاركة المنطقة لهذا العام.

وقدم سعادته التقرير الختامي لمشاركة المنطقة بل جنادرية ‏33 ومرفقاته وأهدى جوال المناطق درعا تكريميا بهذه المناسبة.

‏جدير بالذكر أن ان مشاركة المنطقة لهذا العام حظيت بنجاح كبير وكانت متميزة وفق ماعبر عنه زوار الجناح من الوفود الرسمية والزائرين للمهرجان ،جوالنا يزجي التهاني والتبريكات للقائمين على بيت منطقة المدينة المنورة بالجنادرية 33

