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الهلال الأحمر السعودي يقيم أكثر من 4 آلاف دورة تدريبية ومحاضرة استفاد منها قرابة ربع مليون مستفيد خلال عام 2018

الهلال الأحمر السعودي يقيم أكثر من 4 آلاف دورة تدريبية ومحاضرة استفاد منها قرابة ربع مليون مستفيد خلال عام 2018
http://almnatiq.net/?p=689437
المناطق - الرياض

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة في الإدارة العامة للتدريب أكثر من 4040 محاضرة توعوية ودورة تدريبية استفاد منها 233.915 متدرب من منسوبيها ومن أفراد المجتمع في كافة مناطق المملكة خلال العام 2018م.

وتأتي هذه المحاضرات والدورات التدريبية في إطار الاستراتيجية العامة للهيئة التي تهدف إلى تطوير منسوبيها وزيادة كفاءتهم بما يتناسب مع طبيعة العمل، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بمفاهيم وقيم العمل الإنساني لدى أفراد المجتمع وطرق التعامل مع الحالات الطبية الطارئة.
وكشف التقرير الإحصائي الصادرة عن الهيئة لعام 2018 أن عدد الدورات التدريبية للبروتوكولات الطبية العلاجية قد بلغ عددها 73 دورة، استفاد منها 883 شخص، فيما بلغ عدد الدورات في البرامج الطبية المتقدمة 305 دورة استفاد منها 3396 شخص، وتشمل الدورات الطبية في دعم الحياة الأساسي ودعم الحياة القلبي المتقدم، ودعم الإصابات الدولية، ودعم الإصابات لمرحلة ما قبل المستشفى وإدارة الأزمات والكوارث.
وأوضح التقرير أن الهيئة أقامت 62 دورة متخصصة استفاد منها 923 من منسوبيها في كافة مناطق المملكة، حيث تضمنت البرامج التخصصية التي يندرج تحتها دورات قيادة سيارات الإسعاف الآمن ومكافحة العدوى وقائد التدريب الميداني وبرنامج مرحلي غرف العمليات وإدارة المراكز الإسعافية بالإضافة إلى دورات في أخلاقيات العمل الإسعافي.

أما عن الدورات التثقيفية التي أقامتها الهيئة فقد بلغ عددها 3600 دورة ومحاضرة استفاد منها 228713 شخص، وتضمنت دورات في المستجيب الأول ودورات في إعداد مدرب لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية ومحاضرات في التثقيف المجتمعي.

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