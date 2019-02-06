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برعاية محافظ دومة الجندل

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ينظم ورشة عمل الزراعة العضوية

http://almnatiq.net/?p=689440
المناطق - الجوف

برعاية سعادة محافظ دومة الجندل الدكتور / طلال بن مشل التمياط أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ورشة عمل تعريفية بالزراعة العضوية بمركز الأمير فهد بن بدر بمحافظة دومة الجندل بالتعاون مع إدارة الأنتاج العضوي والجمعية السعودية للزراعة العضويه وتناولت الورشة عدة محاور عن الزراعة العضوية أهميتها وفوائدها وآلية ومتطلبات التوثيق والتفتيش للراغبين بالتحول للزراعة العضويه إضافة الى المدخلات وطرق التحول للزراعة العضوية ودور الجمعية السعودية للزراعة العضوية في دعم قطاع الزراعة العضوية .
كما تضمنت هذه الورشة أستعراض إحدى التجارب النجاحه بالتحول للزراعة العضويه من أحد المزراعين المميزين وفي ختام الورشة تم أستعراض الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضويه في ” الدعم المباشر ” وأوضح سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف م . عبدالله الأحمري بأن ورشة العمل تأتي ضمن مبادراة الوزارة التوعوية بفوائد الاغذية العضوية ما هي إلا امتداداً لما تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة من جهود حثيثة للحرص على آمن المنتجات الزراعية .

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