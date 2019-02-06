غرفة الجوف تستضيف ورشة عمل “التوسط الإلكتروني في مساند”

المناطق - الجوف

امتداداً للتعاون المستمر بين الغرفة التجارية الصناعية بالجوف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تستضيف غرفة الجوف الأحد المقبل ورشة عمل تحت عنوان التوسط الإلكتروني في برنامج مساند .

ومن المقرر أن تقام ورشة العمل صباح الأحد المقبل 5 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المسرح، والتي تعقد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمثلها شركة تكامل القابضة.

وتأتي ورشة العمل بعد إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً المرحلة الثانية من برنامج التعاقد الإلكتروني والذي يوفر منصة إلكترونية تسويقية تسهل إجراءات عمل التعاقد، ابتداءً

من الاتفاقية الأولية بين صاحب العمل ومقدمي خدمات الاستقدام، وانتهاءً لوصول العامل/ـة المنزلية إلى المملكة، بالإضافة الى توفير قناة إلكترونية للتعاملات المالية ضمن الخدمات.

وتستهدف ورشة العمل أصحاب مكاتب الاستقدام، ومكاتب الخدمات العامة، وعامة المواطنين، فيما وجهت الغرفة الدعوة لرجال وسيدات الأعمال أصحاب الأنشطة التجارية المختصة، والدعوة العامة

للمهتمين لحضور الورشة.