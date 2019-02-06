احدث الأخبار

أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة
منطقة الباحة
 انخفاض النفط متأثرا ببيانات أمريكية
أبرز المواد
 لجنة الدفاع المدني بتبوك تستعد للحالة المطرية
منطقة تبوك
 نائب أمير القصيم يلتقي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
منطقة القصيم
 خادم الحرمين يستقبل دولة رئيس وزراء ألبانيا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
أبرز المواد
 الدوري السعودي يحافظ على مركزه الثاني آسيوياً بصفقات بلغت 1.6 مليار ريال
أبرز المواد
 غرفة الجوف تستضيف ورشة عمل “التوسط الإلكتروني في مساند”
منطقة الجوف
 فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ينظم ورشة عمل الزراعة العضوية
منطقة الجوف
 الهلال الأحمر السعودي يقيم أكثر من 4 آلاف دورة تدريبية ومحاضرة استفاد منها قرابة ربع مليون مستفيد خلال عام 2018
أبرز المواد
 وزارة العدل تدعو المتقدمين إلى وظيفة “مراقب أمن وسلامة” للاستعلام عن النتائج عبر بوابتها
أبرز المواد
 صندوق التنمية الزراعية يوقع اتفاقية شراكة مع بيان الائتمانية
أبرز المواد
 ‏بيت المدينة في الجنادرية يكرم جوال المناطق
منطقة المدينة المنورة
أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة

أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة

منطقة الباحة
انخفاض النفط متأثرا ببيانات أمريكية

انخفاض النفط متأثرا ببيانات أمريكية

أبرز المواد
لجنة الدفاع المدني بتبوك تستعد للحالة المطرية

لجنة الدفاع المدني بتبوك تستعد للحالة المطرية

منطقة تبوك
نائب أمير القصيم يلتقي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

نائب أمير القصيم يلتقي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

منطقة القصيم

غرفة الجوف تستضيف ورشة عمل “التوسط الإلكتروني في مساند”

غرفة الجوف تستضيف ورشة عمل “التوسط الإلكتروني في مساند”
http://almnatiq.net/?p=689444
المناطق - الجوف

امتداداً للتعاون المستمر بين الغرفة التجارية الصناعية بالجوف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تستضيف غرفة الجوف الأحد المقبل ورشة عمل تحت عنوان التوسط الإلكتروني في برنامج مساند .

ومن المقرر أن تقام ورشة العمل صباح الأحد المقبل 5 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 10 فبراير 2019 م في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة المسرح، والتي تعقد بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمثلها شركة تكامل القابضة.
وتأتي ورشة العمل بعد إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً المرحلة الثانية من برنامج التعاقد الإلكتروني والذي يوفر منصة إلكترونية تسويقية تسهل إجراءات عمل التعاقد، ابتداءً
من الاتفاقية الأولية بين صاحب العمل ومقدمي خدمات الاستقدام، وانتهاءً لوصول العامل/ـة المنزلية إلى المملكة، بالإضافة الى توفير قناة إلكترونية للتعاملات المالية ضمن الخدمات.
وتستهدف ورشة العمل أصحاب مكاتب الاستقدام، ومكاتب الخدمات العامة، وعامة المواطنين، فيما وجهت الغرفة الدعوة لرجال وسيدات الأعمال أصحاب الأنشطة التجارية المختصة، والدعوة العامة
للمهتمين لحضور الورشة.

روابط ذات صلة

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ينظم ورشة عمل الزراعة العضوية

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ينظم ورشة عمل الزراعة العضوية
نائب أمير الجوف يطمئن على صحة طلاب التربية الفكرية إثر حادث السير

نائب أمير الجوف يطمئن على صحة طلاب التربية الفكرية إثر حادث السير
الهلال الأحمر بالجوف يستقبل أعضاء من أمانة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية

الهلال الأحمر بالجوف يستقبل أعضاء من أمانة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*