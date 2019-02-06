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فيما تسلم تقرير المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح..

نائب أمير القصيم يلتقي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

نائب أمير القصيم يلتقي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
http://almnatiq.net/?p=689454
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة صالح العميرة , وعدداً من منسوبي الهيئة الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه نسخة من تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه ، وتقريراً عن مشاركة فرع الرئاسة العامة بالمنطقة باليوم الوطني 88 , والإصدار الأول من تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف في مجال إسهامها في تحقيق الأمن الفكري قياماً بمهامها المناطة بها.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بهم ، منوهاً بأهمية ما تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام وشعيرة النصح والإرشاد ودورها الرائد في خدمة المجتمع وإبراز الأعمال الخيرة والمناشط التي تقدمها لتتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن ، مثمناً ما يقوم به فرع الرئاسة من جهود في مجال عملهم.

وأعرب العميرة عن شكره وامتنانه لسمو نائب أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال , مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً لهم بإذن الله في تأدية الدور المناط بهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مقدماً شكره لسموه على متابعته الدائمة لأنشطة وبرامج الهيئة في المنطقة.

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