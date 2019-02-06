لجنة الدفاع المدني بتبوك تستعد للحالة المطرية

المناطق- تبوك

في اطار توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسيّة بالمنطقة عقدت اللجنة اجتماعها الْيَوْمَ بحضور كافة الاعضاء وذلك بقاعة الاجتماعات بالامارة وفِي بداية الاجتماع تم الاطلاع على تقارير اللجان الميدانية المتعلقة بالجهود التي بذلت من الجهات المختصة في الحالة المطرية السابقة والاستعداد للحالة المطرية المتوقعة باْذن الله تعالى خلال الأيام القادمة كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط والاستعدادات المبذولة من كل جهة بهذا الخصوص وتم التاكيد على ضرورة تفعيل الخطط المعدة والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة في اعمال اللجنة