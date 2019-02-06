احدث الأخبار

لجنة الدفاع المدني بتبوك تستعد للحالة المطرية
منطقة تبوك
 نائب أمير القصيم يلتقي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
منطقة القصيم
 خادم الحرمين يستقبل دولة رئيس وزراء ألبانيا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
أبرز المواد
 الدوري السعودي يحافظ على مركزه الثاني آسيوياً بصفقات بلغت 1.6 مليار ريال
أبرز المواد
 غرفة الجوف تستضيف ورشة عمل “التوسط الإلكتروني في مساند”
منطقة الجوف
 فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ينظم ورشة عمل الزراعة العضوية
منطقة الجوف
 الهلال الأحمر السعودي يقيم أكثر من 4 آلاف دورة تدريبية ومحاضرة استفاد منها قرابة ربع مليون مستفيد خلال عام 2018
أبرز المواد
 وزارة العدل تدعو المتقدمين إلى وظيفة “مراقب أمن وسلامة” للاستعلام عن النتائج عبر بوابتها
أبرز المواد
 صندوق التنمية الزراعية يوقع اتفاقية شراكة مع بيان الائتمانية
أبرز المواد
 ‏بيت المدينة في الجنادرية يكرم جوال المناطق
منطقة المدينة المنورة
 أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العمومية لجمعية البر بالمنطقة
منطقة الرياض
 ‎مدير جامعة القصيم يتفقد مدرسة تعليم القيادة بنسبة إنجاز 95‎%‎
منطقة القصيم
لجنة الدفاع المدني بتبوك تستعد للحالة المطرية

لجنة الدفاع المدني بتبوك تستعد للحالة المطرية

منطقة تبوك
نائب أمير القصيم يلتقي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

نائب أمير القصيم يلتقي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

منطقة القصيم
خادم الحرمين يستقبل دولة رئيس وزراء ألبانيا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

خادم الحرمين يستقبل دولة رئيس وزراء ألبانيا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

أبرز المواد
الدوري السعودي يحافظ على مركزه الثاني آسيوياً بصفقات بلغت 1.6 مليار ريال

الدوري السعودي يحافظ على مركزه الثاني آسيوياً بصفقات بلغت 1.6 مليار ريال

أبرز المواد

لجنة الدفاع المدني بتبوك تستعد للحالة المطرية

لجنة الدفاع المدني بتبوك تستعد للحالة المطرية
http://almnatiq.net/?p=689457
المناطق- تبوك

في اطار توجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسيّة بالمنطقة عقدت اللجنة اجتماعها الْيَوْمَ بحضور كافة الاعضاء وذلك بقاعة الاجتماعات بالامارة وفِي بداية الاجتماع تم الاطلاع على تقارير اللجان الميدانية المتعلقة بالجهود التي بذلت من الجهات المختصة في الحالة المطرية السابقة والاستعداد للحالة المطرية المتوقعة باْذن الله تعالى خلال الأيام القادمة كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط والاستعدادات المبذولة من كل جهة بهذا الخصوص وتم التاكيد على ضرورة تفعيل الخطط المعدة والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة في اعمال اللجنة

روابط ذات صلة

أمير تبوك يواسي محافظ ضباء وتيماء في وفاة والدهما

أمير تبوك يواسي محافظ ضباء وتيماء في وفاة والدهما
“مدني تبوك” يحذر من التقلبات الجوية ويؤكد استعداده لأي طارئ

“مدني تبوك” يحذر من التقلبات الجوية ويؤكد استعداده لأي طارئ
تعليم تبوك يقيم حزمة من اللقاءات التدريبية لمنسوبيه

تعليم تبوك يقيم حزمة من اللقاءات التدريبية لمنسوبيه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*