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انخفاض النفط متأثرا ببيانات أمريكية

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انخفاض النفط متأثرا ببيانات أمريكية

انخفاض النفط متأثرا ببيانات أمريكية
http://almnatiq.net/?p=689460
المناطق - وكالات

انخفضت أسعار النفط الأربعاء، بعد الإعلان عن زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، في حين انحسرت المخاوف بشأن تأثير العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا على المعروض العالمي.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش، تراجع “برنت” بواقع 62 سنتا إلى 61.36 دولار للبرميل، بعد أن صعد بنحو 15% في يناير الماضي، كما انخفض الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بواقع 48 سنتا إلى 53.18 دولار.

وأفاد معهد البترول الأمريكي، بأن مخزونات الخام الأمريكي زادت بواقع 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وبددت البيانات، التي أظهرت نمو مخزونات الخام الأمريكية، مخاوف الأسواق من حدوث شح في معروض النفط بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا الأسبوع الماضي.

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