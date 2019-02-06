احدث الأخبار

أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة
منطقة الباحة
 انخفاض النفط متأثرا ببيانات أمريكية
أبرز المواد
 لجنة الدفاع المدني بتبوك تستعد للحالة المطرية
منطقة تبوك
 نائب أمير القصيم يلتقي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
منطقة القصيم
 خادم الحرمين يستقبل دولة رئيس وزراء ألبانيا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
أبرز المواد
 الدوري السعودي يحافظ على مركزه الثاني آسيوياً بصفقات بلغت 1.6 مليار ريال
أبرز المواد
 غرفة الجوف تستضيف ورشة عمل “التوسط الإلكتروني في مساند”
منطقة الجوف
 فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ينظم ورشة عمل الزراعة العضوية
منطقة الجوف
 الهلال الأحمر السعودي يقيم أكثر من 4 آلاف دورة تدريبية ومحاضرة استفاد منها قرابة ربع مليون مستفيد خلال عام 2018
أبرز المواد
 وزارة العدل تدعو المتقدمين إلى وظيفة “مراقب أمن وسلامة” للاستعلام عن النتائج عبر بوابتها
أبرز المواد
 صندوق التنمية الزراعية يوقع اتفاقية شراكة مع بيان الائتمانية
أبرز المواد
 ‏بيت المدينة في الجنادرية يكرم جوال المناطق
منطقة المدينة المنورة
أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة

أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة

منطقة الباحة
انخفاض النفط متأثرا ببيانات أمريكية

انخفاض النفط متأثرا ببيانات أمريكية

أبرز المواد
لجنة الدفاع المدني بتبوك تستعد للحالة المطرية

لجنة الدفاع المدني بتبوك تستعد للحالة المطرية

منطقة تبوك
نائب أمير القصيم يلتقي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

نائب أمير القصيم يلتقي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

منطقة القصيم

أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة

أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=689462
المناطق-الباحة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج توطين الوظائف بالمنطقة اليوم, الاجتماع الدوري للجنة وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة.

وأكد سموه في بداية الاجتماع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل ، مشيراً سموه إلى أن الاجتماع يهدف إلى بحث أعمال اللجنة العليا للتوطين وما يتخذه من إجراءات نظامية تهدف إلى تحقيق الرؤية الوطنية 2030 .

وقال سمو أمير الباحة ” إن المسؤولية تحتم علينا جميعاً السعي الدؤوب لخدمة أبناء هذا الوطن المعطاء من خلال توفير فرص وظيفية تضمن لشباب وفتيات بلادنا الإسهام الفاعل في بناءه ورفعته ، وهذا ما سيتحقق بعون الله ثم بتعاون وتكاتف الجميع من خلال الاستشعار بالمسؤولية التي على عاتقنا جميعاً، وينبغي لنا أن نعمل بروح الفريق الواحد من خلال خلق فرص عمل حقيقية”.

وأكد الأمير حسام بن سعود ، أهمية تعاون القطاعات كافة كلاً فيما يخصه وفق ما لديه من تعليمات بهذا الخصوص لتحديد وتحقيق مستهدفات اللجنة من التوظيف، والتي تواكب الرؤية الوطنية 2030 ، حاثاً سموه على ضرورة تفعيل الجانب الإعلامي وتحديد فريق عمل لذلك للتعريف بفرص العمل المتاحة والتنسيق مع الجهات المعنية مثل الجامعة والكلية التقنية.

وشدد على أهمية متابعة الأنشطة المستهدفة من التوطين وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والرفع بتقارير دورية لمتابعة تلك الأعمال وما تم إنجازه على أرض الواقع .

بعد ذلك استعرض الاجتماع آليات عمل برنامج التوطين في المنطقة، ومدى أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات كافة لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة في المنطقة كما جرى تدارس العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور, واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيالها.

وكانت لجنة التوطن بالمنطقة قد حققت نسبة توطين 100% في مجالات التوطين المناطقي وتأجير السيارات ومحلات المستلزمات النسائية, وأنشطة بيع الذهب والمجوهرات والاتصالات ومهن الاستقبال في الفنادق والشقق المفروشة.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي ومديرو الإدارات ذات العلاقة ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

روابط ذات صلة

القبض على خمسة جناة سرقوا فرعين لإحدى الشركات المختصة في نقل الطرود البريدية بالباحة

القبض على خمسة جناة سرقوا فرعين لإحدى الشركات المختصة في نقل الطرود البريدية بالباحة
أمير الباحة يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء

أمير الباحة يستقبل رئيس القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء
فنون الباحة تقيم مسرحية إبرة علقم على مسرح تعليم المنطقة

فنون الباحة تقيم مسرحية إبرة علقم على مسرح تعليم المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*