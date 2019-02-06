أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة

المناطق-الباحة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج توطين الوظائف بالمنطقة اليوم, الاجتماع الدوري للجنة وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة.

وأكد سموه في بداية الاجتماع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل ، مشيراً سموه إلى أن الاجتماع يهدف إلى بحث أعمال اللجنة العليا للتوطين وما يتخذه من إجراءات نظامية تهدف إلى تحقيق الرؤية الوطنية 2030 .

وقال سمو أمير الباحة ” إن المسؤولية تحتم علينا جميعاً السعي الدؤوب لخدمة أبناء هذا الوطن المعطاء من خلال توفير فرص وظيفية تضمن لشباب وفتيات بلادنا الإسهام الفاعل في بناءه ورفعته ، وهذا ما سيتحقق بعون الله ثم بتعاون وتكاتف الجميع من خلال الاستشعار بالمسؤولية التي على عاتقنا جميعاً، وينبغي لنا أن نعمل بروح الفريق الواحد من خلال خلق فرص عمل حقيقية”.

وأكد الأمير حسام بن سعود ، أهمية تعاون القطاعات كافة كلاً فيما يخصه وفق ما لديه من تعليمات بهذا الخصوص لتحديد وتحقيق مستهدفات اللجنة من التوظيف، والتي تواكب الرؤية الوطنية 2030 ، حاثاً سموه على ضرورة تفعيل الجانب الإعلامي وتحديد فريق عمل لذلك للتعريف بفرص العمل المتاحة والتنسيق مع الجهات المعنية مثل الجامعة والكلية التقنية.

وشدد على أهمية متابعة الأنشطة المستهدفة من التوطين وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والرفع بتقارير دورية لمتابعة تلك الأعمال وما تم إنجازه على أرض الواقع .

بعد ذلك استعرض الاجتماع آليات عمل برنامج التوطين في المنطقة، ومدى أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات كافة لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة في المنطقة كما جرى تدارس العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور, واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيالها.

وكانت لجنة التوطن بالمنطقة قد حققت نسبة توطين 100% في مجالات التوطين المناطقي وتأجير السيارات ومحلات المستلزمات النسائية, وأنشطة بيع الذهب والمجوهرات والاتصالات ومهن الاستقبال في الفنادق والشقق المفروشة.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي ومديرو الإدارات ذات العلاقة ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.

