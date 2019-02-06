احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة
المنطقة الشرقية
 خادم الحرمين ورئيس وزراء ألبانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي البلدين
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء ومسؤولي لجان الفعالية النسائية الكروية الأولى بالمملكة ” الكرة تجمعنا “
المنطقة الشرقية
 المهندس الشراري يتفقد مشروعات المياه التي تنفذ بمركز القليبة
منطقة تبوك
 خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء ألبانيا
أبرز المواد
 علماء يكتشفون سبب إصابة النساء بالخرف أكثر من الرجال
أبرز المواد
 التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة وريال مدريد
أبرز المواد
 أمير الباحة يرأس اجتماع لجنة التوطين بالمنطقة
منطقة الباحة
 انخفاض النفط متأثرا ببيانات أمريكية
أبرز المواد
 لجنة الدفاع المدني بتبوك تستعد للحالة المطرية
منطقة تبوك
 نائب أمير القصيم يلتقي مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
منطقة القصيم
 خادم الحرمين يستقبل دولة رئيس وزراء ألبانيا ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة

الأمير سعود بن نايف يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة

المنطقة الشرقية
خادم الحرمين ورئيس وزراء ألبانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي البلدين

خادم الحرمين ورئيس وزراء ألبانيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم واتفاقيتين بين حكومتي البلدين

أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء ومسؤولي لجان الفعالية النسائية الكروية الأولى بالمملكة ” الكرة تجمعنا “

الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء ومسؤولي لجان الفعالية النسائية الكروية الأولى بالمملكة ” الكرة تجمعنا “

المنطقة الشرقية
المهندس الشراري يتفقد مشروعات المياه التي تنفذ بمركز القليبة

المهندس الشراري يتفقد مشروعات المياه التي تنفذ بمركز القليبة

منطقة تبوك

الأمير سعود بن نايف يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة

الأمير سعود بن نايف يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة
http://almnatiq.net/?p=689494
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة.

واطلع سموه على أبرز الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية للمستفيدين والخطط المستقبلية لتطوير آليات العمل ، مشيداً سموه بالنقلة النوعية التي تشهدها الأحوال المدنية ، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

من جانبه قدم اللواء عبدالرحمن الجلعود شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله واهتمام سموه بفرع الوزارة بالمنطقة توجيهاته الدائمة لمنسوبيها.

روابط ذات صلة

الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء ومسؤولي لجان الفعالية النسائية الكروية الأولى بالمملكة ” الكرة تجمعنا “

الأمير سعود بن نايف يستقبل أعضاء ومسؤولي لجان الفعالية النسائية الكروية الأولى بالمملكة ” الكرة تجمعنا “
أدبي الأحساء .. العوامية من بؤرة للإرهاب والإرهابيين إلى مركز إشعاع حضاري

أدبي الأحساء .. العوامية من بؤرة للإرهاب والإرهابيين إلى مركز إشعاع حضاري
مدير فرع وزارة النقل: المنطقة الشرقية تشهد تنفيذ ( 45 ) مشروعا للطرق بأكثر من ( 5 ) مليار ريال

مدير فرع وزارة النقل: المنطقة الشرقية تشهد تنفيذ ( 45 ) مشروعا للطرق بأكثر من ( 5 ) مليار ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*