الأمير سعود بن نايف يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود ومديري الإدارات العامة للأحوال المدنية على مستوى المملكة.

واطلع سموه على أبرز الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية للمستفيدين والخطط المستقبلية لتطوير آليات العمل ، مشيداً سموه بالنقلة النوعية التي تشهدها الأحوال المدنية ، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

من جانبه قدم اللواء عبدالرحمن الجلعود شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله واهتمام سموه بفرع الوزارة بالمنطقة توجيهاته الدائمة لمنسوبيها.