الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان بالإمارة (الثلاثاء) رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية الدكتورة مشاعل بنت مطر العتيبي وأعضاء المنظمة .

واستمع سموه إلى شرح من رئيسة المنظمة عن أهداف وخطط المنظمة حول الموضوعات ذات الصلة بالسلام والتنمية، والانجازات التي حققتها والبرامج الاستراتيجية مع الشركاء للمنظمة في مجال التدريب والتأهيل والتطوير وإيجاد تنمية مستدامة، بالإضافة إلى خططها في إنشاء مشاريع اقتصادية عبارة عن مشاريع صغيرة ومتوسطة، وإمكانية التعاون المشترك بين المنظمة والجمعيات والمؤسسات في المنطقة الشرقية، مشيداً سموه بما تبذله المنظمة من جهود في هذا المجال.

‏وثمنت الدكتورة مشاعل العتيبي لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية الجهود التي يبذلها في تطور وازدهار المنطقة في شتى المجالات وخاصة في القطاع التنموي، ومانتج عنه عدة مبادرات اجتماعية لتعزيز المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ذات الفائدة، التي أسهمت في إبراز المنطقة وتجربتها في هذا المجال الذي خدم شباب وشابات المنطقة من خلال توفير الفرص لدخول سوق العمل الحر.