أمين الشرقية يتفقد المشاريع التنموية في محافظة الخفجي ويعلن عن حزمة مشاريع بأكثر من 78 مليون ريال

أعلن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن حزمة من المشاريع التنموية التي تنفذها بلدية محافظة الخفجي، جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها معاليه هذا اليوم الاربعاء الموافق 1/6/1440هـ، لبلدية محافظة الخفجي، يرافقه وكيل الأمين للبلديات الاستاذ سعيد بن أحمد شويل، والوكيل المساعد للبلديات لشؤون الخدمات والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، ووكيل الأمين المساعد للبلديات للمشاريع المهندس زياد بن عبد الكريم السويدان، وتأتي هذه الزيارة ضمن جولات معاليه التفقدية للبلديات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمواطنين.

وكان في استقبال معاليه أثناء وصولة لمقر بلدية الخفجي رئيس البلدية المهندس محمد بن حزام الحميداني، حيث أستهل جولته بزيارة لبلدية محافظة الخفجي، التقى فيها بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم وملاحظاتهم ومتطلباتهم ووجه بتقديم الحلول اللازمة لها، كما التقى معاليه أيضا بمنسوبي البلدية، والمجلس البلدي في مبنى البلدية فيما شاهد عرض عن أبرز مشاريع البلدية التي يتم تنفيذها حاليا، كما وجه معاليه كلمة لموظفي خدمات العملاء في بلدية محافظة الخفجي قائلا أنتم الواجهة وأنتم من يمثلنا أمام المستفيدين، ويجب عليكم أن تقدموا أرقى الخدمات للمستفيدين وتقديم المساعدة وسرعة انجاز معاملاتهم، بعدها قام معاليه بجولة تفقدية داخل أرجاء المحافظة, لتفقد المشروعات التي تنفذ حالياً بالمحافظة والاطلاع من خلالها على المشاريع التنموية المستقبلية والجاري تنفيذها في المحافظة، ووجه بسرعة انجازها مع الالتزام بالجودة في التنفيذ والرفع أولا بأول بتقارير عن سير العمل ومعالجة كافة المعوقات إن وجدت والوقوف الميداني على كافة المشاريع من قبل البلدية لمتابعة سير العمل فيها, كما زار بعض المواقع في المحافظة والتقى برئيس المركز والمواطنين، ووجه معاليه خلال الزيارة بسرعة استكمال باقي المشاريع، كما توجه معاليه لرؤية أبرز المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها لمتابعة الحركة والصيانة والمستودعات والخدمات البلدية التي تقدم للمستفيدين وناقش معهم العديد من الموضوعات.

بعدها توجه معاليه للمركز الحضري حيث كان في استقباله محافظ المحافظة الاستاذ محمد الهزاع وأعضاء المجلس البلدي، وشاهد معاليه عرض مرئي عن المشاريع التي نفذت والتي يجري تنفيذها في المحافظة، وكذلك الالتقاء بالعديد من المواطنين والاستماع لمطالبهم ووجه بتقديم الحلول اللازمة لها، بعدها عقد معاليه اجتماع مع محافظ المحافظة الأستاذ محمد الهزاع ورئيس شركة أرامكو السعودية لأعمال الخليج المهندس عازب القحطاني ورئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي تم خلاله مناقشة الرؤى المستقبلية للمحافظة والمشاريع التي تم تنفيذها والفرص الاستثمارية المطروحة.

عقب ذلك قام معاليه بوضع حجر الاساس لمشروع مبادرة الأنسنة لتطوير الواجهة البحرية في المحافظة، حيث يشمل المشروع تركيب خط رئيسي للري، ومشايات انترلوك بطول 10600 متر مربع، وتركيب ألعاب أطفال بعدد 4 مجموعات، حيث وجه معاليه بوضع مجموعة ألعاب مماثلة خاصة لذوي الاعاقة ودمجهم مع بقية أفراد المجتمع، كما يحتوي المشروع أيضا على زراعة 100 نخلة و 383 شجرة، ومسطحات خضراء ومدادات أرضية بمساحة 55000 متر مربع، وعدد من الخدمات التي يحتاجها الزوار.

وفي نهاية الجولة قام معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بجولة في مركز السفانية تفقد من خلالها المشاريع التي تنفذ بها، كما التقى بعدد من أهالي السفانية، واستمع الى ملاحظاتهم وآرائهم، وقال معاليه أن هناك عدد من المشاريع المستقبلية التي سوف تشهدها السفانية بالإضافة الى المشاريع التي تنفذ حاليا وتكثيف الأعمال البلدية ومتابعة المشاريع داخل السفانية.

يذكر أن عدد المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية في محافظة الخفجي 15 مشروع وتبلغ تكلفتها من أكثر من 78 مليون ريال, توزعت ضمن تنفيذ مشاريع تطوير الواجهة البحرية, مبادرة الأنسنة, وسائل السلامة المرورية ومشاريع سفلتة مخططات المنح وأرصفة وإنارة بالخفجي والقرى التابعة لها, مشروع التسمية وترقيم, مبادرة طرق, مباني بلدية مرافق عامة, دراسات استشارات, استكمال مشروع المركز الحضري, استكمال إنشاء مستودع وكراج بمبنى البلدية, مشروع إنشاء سوق خضار، كما أن البلدية قامت في الفترة السابقة والحالية بالعمل على رفع وطرح وترسية عدد من المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، وجاري العمل على طرح عدد من المشاريع الاستثمارية قريبا، كما تعمل البلدية على طرح مواقع استثمارية متنوعة حسب احتياجات المحافظة، حيث تم طرح وترسية مشروع فندق (4) نجوم، ومشروع المتعهد للسيارات التالفة ( الهياكل )، وطرح صالة أفراح السفانية، وسوق تجاري الشمالية 2، وطرح وترسية بوفيه على الكورنيش، وكذلك عدد 2 صراف آلي، وطرح عدد من اللوحات إعلانية، وكذلك طرح محلين تجاريين بطريق الملك عبدالله، ومخبز آلي.

وقد تم أيضا طرح مزايدة عامة لمشروع ( مجمع القرية الشعبية والترفيهية ) وهو أول مشروع استثماري من نوعه بالمحافظة والتي تعتبر من المشاريع الاستثمارية المميزة، كما أنه يوجد شريط استثماري ساحلي يشمل ( مدينة ترفيهية وقرية مائية )، يجري تصميم الموقع له.

كما تم ربط الخور بمخطط المنح المقترح للأوامر السامية كمخطط سكني واستثماري، وهو تحت اجراءات التخطيط والدراسة.

و قامت البلدية أيضا بتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء السيول حسب الشروط والمواصفات الفنية، و إنشاء محطة الضخ رقم ( 1 ) وشبكات خطوط تصريف مياه الأمطار وخط الطرد، و هناك أحياء وشوارع مخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار وهي الخالدية وحي الملك فهد وشارع الملك عبد العزيز، وشارع الأمير متعب بن عبد العزيز، وشارع الأمير أحمد بن عبد العزيز، وشارع عمار بن ياسر، وشارع ابن تيمية، وشارع عمرو بن العاص، وشارع الرازي، وشارع خديجة بنت خويلد، وشارع مكة المكرمة، وشارع الإمام النووي.

كما سيتم استكمال باقي الأعمال لمحطة الضخ رقم ( 2 ) في المناطق الغير مخدومة حتى يتم تشغيلها، و تم أيضا تسليم الموقع مؤخرا لمشروع دراسات واستشارات بالخفجي وذلك لدراسة وعمل تصاميم لشبكة تصريف مياه الأمطار بمحافظة الخفجي.

وقامت البلدية أيضا بردم وتسوية جزء من الشوارع الرئيسية لحي غرناطة حتى يتم استكمال الخدمات فيه مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، وسيتم ردم وتسوية الشوارع لباقي حي غرناطة وحي الأندلس وحي الخليج العربي حسب الامكانيات المتاحة.

و جاري الآن العمل على استكمال سفلتة الطريق الدائري بمركز السفانية بمشروع سفلتة وأرصفة وانارة للخفجي والقرى التابعة لها، حيث تم إدراج بعض الأعمال ضمن المشاريع الحالية لمركز السفانية وأبرق الكبريت.

كما قامت البلدية بإدراج شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز ضمن المشاريع الحالية وجاري الآن الرفع المساحي للشارع والعمل فيه، وجاري الآن أيضا تسليم الموقع لطريق الملك سلمان وعمل الرفع المساحي والعمل فيه وسوف يتم العمل فيه خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأتي المشاريع التي أعلن عنها معاليه خلال الزيارة ضمن ميزانية العام المالي الجديد 2018م- 2019م، و خطة أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مدن وقرى وهجر المنطقة الشرقية، والتي تأتي ضمن تطلعات قيادتنا الرشيدة بتهيئة البنى التحتية وتنفيذ المشروعات التي يحتاجها المواطن والمقيم.

كما تأتي أهمية الزيارة من خلال حرص معالي الأمين على تفقد سير العمل في جميع البلديات والالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم عن قرب، والاستفسار منهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، وكذلك تفقد عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً، والعمل على تذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجهها.

كما تأتي أيضا في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وبمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية ، وكذلك متابعة وتوجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في الحرص على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم، وكذلك تفقد سير العمل في المشاريع وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع.