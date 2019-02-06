نائب أمير منطقة مكة يزور محافظتي الكامل وخليص ويلتقي الأهالي ويدشن عددا من المشاريع

المناطق - مكة المكرمة

واصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، إذ زار اليوم (الأربعاء) محافظتي الكامل وخليص.

وبدأ الأمير بدر بن سلطان جولته اليوم بزيارة محافظة الكامل، والتقى أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم كما التقى ذوي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة، ثم ترأس اجتماع المجلس المحلي واستعرض المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها والمتأخرة بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح وعددٌ من مديري الأجهزة الحكومية وأعضاء المجلس ، ثم وقف سموه بعد ذلك ميدانياً على مشروع الإسكان في المحافظة، والذي تبلغ مساحته أكثر من 400 ألف م2، وبلغت نسبة إنجازه 95‎%‎ ويتكون من 353 قطعة أرض.

وانتقل أمير مكة بالنيابة بعد ذلك إلى المباني الجامعية بمحافظة الكامل حيث دشن مبنيي كليتي العلوم والآداب الأعمال ( شطر الطالبات ) واللذين يتسعان لأكثر من 12 ألف طالبة، كما شهد سموه خلال الزيارة توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعة وعدة جهات، منها الشئون الصحية بالمنطقة (مستشفى الكامل) بهدف تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية شاملة تواكب أحدث المستجدات التعليمية، كما شهد مذكرة تعاون مع شركة ريدان والتي تهدف إلى التدريب الطلاب في مجال الأغذية والقيام بالأبحاث، وأخيرًا توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بهدف استقطاب الموهوبين.

واختتم الأمير بدر بن سلطان جولته في محافظة الكامل بزيارة الشيخ عبدالله صالح جمعان السلمي في منزله.

ثم انتقل أمير مكه بالنيابة إلى محافظة خليص، والتقى فيها عددا من المواطنين وذوي وأبناء شهداء الواجب من أبناء المحافظة، عقب ذلك ترأس سموه اجتماع المجلس المحلي واستعرض المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها والمتأخرة، كما شهد توقيع إتفاقية بين المحافظة وفرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة بالمنطقة، والتي تهدف إلى توفير مخيمات بيئية وإقامة مهرجان خليص الزراعي في نسخته الثانية.

تلا ذلك زيارة أمير منطقة مكة بالنيابة للشيخ عبدالعليم بن حسن بن عبدالصمد الشيخ.

وفي ختام الجولة ، دشن الأمير بدر بن سلطان مبنى محافظة خليص ، ثم استمع لشرح عن المشاريع البلدية ومنها السوق الشعبي ، و الساحة البلدية ، وتأهيل المنطقة المركزية بخليص ، كذلك تأهيل الحدائق و محطات التخلص من النفايات.

وفي شأن متصل يواصل أمير منطقة مكة بالنيابة غدا الخميس جولاته بزيارة محافظتي الجموم وبحرة.