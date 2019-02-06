محافظ خميس مشيط يستقبل مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير

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استقبل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط صباح اليوم الأربعاء في مكتبه بالمحافظة مدير عام الدفاع المدني بعسير اللواء أحمد الكاسي ومدير الدفاع المدني بخميس مشيط العقيد محمد بن عبدالله أبو صلام.

واطلع خلال اللقاء على برامج وأنشطة الدفاع المدني بخميس مشيط من أجل أداء الرسالة الإنسانية التي يقوم بها رجال الدفاع للحد من الحرائق والحوادث، متمنيا لهم التوفيق والسداد، ووجه بتكثيف العمل والإستمرار في تطوير أعمال الدفاع المدني بالمحافظة.