إنقاذ حياة طفل بمستشفى الأطفال بالطائف

المناطق - عادل الزهراني

نجح الفريق الطبي في مستشفى الاطفال بالطائف بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بأنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 12 سنة بعد تعرضه لابتلاع غطاء قلم مما ادى الى انخفاض نسبة الأكسجين في الجسم

حيث تم استقبال الطفل في طوارئ مستشفى الاطفال مع والده وهو يعاني من ارتفاع درجة الحرارة

وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة واستدعاء الطاقم الطبي المتخصص للاطلاع على الحالة

وبعد التحاليل المخبرية والأشعة تم اكتشاف جسم غريب داخل الجسم وتم تحويل الحالة الى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لاستخراجه عن طريق المنظار

وبفضل من الله ثم جهود الكادر الطبي المعالج تم التدخل السريع وإخراج الغطاء من الجسم

وتحسنت حالته الصحية تماما وهو الان بصحة جيدة

كما قدم والد الطفل شكره وتقديره للكادر الطبي المعالج على إنقاذ حياة طفله من الموت