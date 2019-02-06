التدريب التقني والمهني بتبوك يسلّم أول رخصة مدرب معتمد

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سلّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد ‏المطيري اليوم أول رخصة مدرب معتمد للمدرب خلف بن محمد العنزي.

وهنأ المهندس المطيري المدرب خلف العنزي متمنياً له التوفيق في نقل خبراته في البرامج التدريبية للمستفيدين.

من جانبه أوضح مدير إدارة التدريب الأهلي خلف الرشيدي أن الرخصة تمنحها الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعد أن تتحقق في طالبها الشروط التي حددتها ضوابط اعتماد رخصة مدرب معتمد من خارج المنشأة التدريبية.