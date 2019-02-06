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أمير عسير يدشن  المراكز الصحية المناوبة في المنطقة

أمير عسير يدشن  المراكز الصحية المناوبة في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=689539
المناطق - عسير
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دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم المراكز الصحية المناوبة على مدار الـ٢٤ ساعة في منطقة عسير ، وذلك في مركز صحي المنهل بمدينة أبها .

وفور وصول سموه شاهد عرضاً مرئياً عن المراكز الصحية والخدمات التي تقدمها وذلك حرصاً على  توفير خدمة طبية أسرع للحالات الباردة والمستقرة وتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى عسير المركزي ، ومستشفى خميس مشيط العام ، ومستشفى أبها للولادة والأطفال والخميس للولادة والأطفال ، ثم شاهد سموه عرضاً آخر عن آلية الفرز  البصري المطبقة في طوارئ المستشفيات وأولوية التعامل مع الحالات .

من جانبه أوضح سعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري ، أن المراكز المناوبة التي تم تجهيزها للعمل ٢٤ ساعة في منطقة عسير هي ٨ مراكز تم تشغيل ٧ منها الآن وسيتم قريباً تشغيل المركز الثامن ، حيث تم تجهيز وتشغيل ٤ مراكز بمدينة أبها و هي مركز المنهل ومركز المنسك ومركز العزيزية ومركز وسط أبها ، وفي محافظة خميس مشيط فقد تم تشغيل مركز صحي الصناعية ومركز صحي أم سرار وسيتم تشغيل مركز صحي الرصراص قريبا ، كما تم تشغيل مركز صحي بارق ضمن هذه المراكز  المناوبة.

و تم دعم  تلك المراكز بجميع التجهيزات الطبية والغير طبية اللازمة وزُودت بالكوادر البشرية المؤهلة ، إضافة إلى دعم المراكز المناوبة في مدينة أبها بعيادات استشارية وهي من المبادرات الهادفة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتحسين جودة خدماتها بما يتماشى مع رؤية 2030 ويسهم في رفع كفاءة الأداء لهذه المراكز ، حيث يتم من خلال هذه المراكز تقديم خدمة أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الرئيسية: (الباطنة، الجراحة العامة، أمراض النساء والولادة، الأطفال، الرعاية النفسية ، العيون ، والأنف والأذن والحنجرة)  ، بالإضافة إلى إمكانية إضافة تخصصات طبية أخرى حسب الاحتياج.

وتهدف العيادات الاستشارية إلى تحقيق رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وذلك تحت إشراف نخبة من أطباء استشاريين في مختلف التخصصات ، وتقديم الخدمات الصحية قبل التحويل للمستشفيات بهدف التسهيل على المراجع والمريض عبر توفير الطبيب المختص في المركز الاستشاري القريب من مقر سكنه ، وسهولة الحصول على المواعيد في المراكز الصحية الأولية عن طريق تطبيق (موعد) الإلكتروني ، كما يمكن أخذ الموعد مباشرة من المركز الصحي .

كما تهدف تلك العيادات الاستشارية إلى تخفيف الازدحام والعبء على العيادات الخارجية بمستشفيات المنطقة ، وتحقيق تطلعات المستفيد من خدمات المراكز .

وقد تم توزيع العيادات الاستشارية بمراكز الرعاية الصحية الأولية بقطاع أبها ، حيث تم إختيار مركز وسط أبها ، العزيزية ، المنهل لتكون النواة الأولى لهذه المراكز الاستشارية بمدينة أبها .

وقدم سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، شكره وتقديره لسمو أمير  المنطقة, مثمناً دعمه وحرصه على القطاع الصحي بعسير .

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