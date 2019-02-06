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مدير جامعة بيشة يبحث مع مسؤولي وأعيان بلقرن تعزيز الشراكة المجتمعية

مدير جامعة بيشة يبحث مع مسؤولي وأعيان بلقرن تعزيز الشراكة المجتمعية

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مدير جامعة بيشة يبحث مع مسؤولي وأعيان بلقرن تعزيز الشراكة المجتمعية

مدير جامعة بيشة يبحث مع مسؤولي وأعيان بلقرن تعزيز الشراكة المجتمعية
http://almnatiq.net/?p=689545
المناطق - بيشه

استقبل معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي صباح الأربعاء (1 جمادى الآخرة 1440) بقاعة الاستقبالات، وفداً من محافظة بلقرن يضم المحافظ الدكتور عبدالرحمن آل حامد وعدد من مسؤولي ومشايخ وأعيان المحافظة، بحضور وكيل الجامعة الدكتور مهدي بن علي القرني.

ورحب معاليه في بداية اللقاء بالحضور، مؤكداً على جهود الجامعة ودورها في تعزيز البرامج والأنشطة المجتمعية من خلال الشراكات الفاعلة مع القطاعات الحكومية والأهلية وأهالي محافظات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث، بهدف تحقيق رؤية ورسالة الجامعة المتضمنة بناء مجتمع معرفي تنافسي من خلال بيئة تعليمية متطورة بحوث علمية ومبادرات وشراكات مجتمعية فاعلة.

واستعرض الدكتور نقادي أهداف الجامعة المشتملة على تنويع مصادر الدخل وتنميتها ورفع كفاءة الموارد الماديّة والبشريّة والتقنية، وتطوير العمل المؤسسي الجاذب والمحفز، وتصميم برامج تعليمية نوعية تلبي احتياجات سوق العمل، وبناء منظومة بحثية علمية متطورة، وتعزيز القيم والانتماء والفكر المعتدل لدى الطلبة، وتقديم مبادرات مجتمعية فاعلة تعزز دور الجامعة ومكانتها.

عقب ذلك استمع معاليه إلى مقترحات وملاحظات الحضور ومطالبهم المتضمنة التوسع في التخصصات الأكاديمية وإنشاء مبنى للبنين وتكثيف برامج خدمة المجتمع ودعم الفعاليات التدريبية والتأهيلية بمحافظة بلقرن.

وقد حضر اللقاء من الجامعة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعيد بن عبدالله القرني ومدير إدارة التعاون الدولي والمشرف العام على المركز الإعلامي الأستاذ سعد بن عبدالله الشمراني.

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