جمعية البر الخيرية بمركز معشوقة وتربة الخيالة تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد

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عقدت جمعية البر الخيرية بمركز معشوقة وتربة الخيالة اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارتها الجديد , بحضور

‏رئيس مركز معشوقة بندر بن سويلم العضيله ورئيس المجلس البلدي عبدالله صالح سفر ومدير مركز التنمية الإجتماعية ببرحرح محمد عطيه الزهراني وبرفقته منسوبي المركز واعضاء الجمعية العمومية وموظفي الجمعية

واستهل الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية للدورة المنتهية عيد بن سعود الذي شكر الحضور لإجابة الدعوة مثمناً دورهم في دعم ومتابعة أعمال المجلس ، من بداية انتخابهم حتى انتهاء فترة تكليفهم ، و تم تقديم عرض مرئي لإنجازات المجلس في الأعوام السابقة , واطلع الجميع على تقرير ميزاينة 2017 /2018م وما تم صرفه في المشاريع الاستثمارية والوقفية , والبرامج والأنشطة والخدمات .

بعد ذلك بدأت أعمال التصويت للمجلس الجديد عن طريق الاقتراع السري وقد انتهى التصويت بترشيح تسعة اعضاء لمجلس الإدارة اختير منهم ناصر بن محمد رئيسا لمجلس إدارة الجمعية وسعيد بن سعود نائبا لرئيس المجلس و صقر بن صالح بن دعمر المسؤول المالي للجمعية.

و سعيد مبارك ظافر عضواً

و سعود مسفر عضواً

و مسفر عائض رداد عضواً

و تركي سعيد ساعد عضواً

و عيد سعد فتنان عضواً ، و عبدالله سعيد ساعد عضواً،

من جانبه رفع رئيس وأعضاء مجلس الادارة المنتخب الشكر لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة على دعمهم المتواصل للجمعية سائلين الله السداد والعون لكل ما يحقق تطلعات ولاة الامر في مملكتنا الغالي.