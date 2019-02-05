الجمعية العمومية تشكل مجلس إدارة جمعية شمعة أمل للدورة الثالثة

المناطق - نجران

عقدت جمعية الأمير مشعل بن عبدالله لذوي الاحتياجات الخاصة ” شمعة أمل ” بنجران الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة للجمعية منذ تأسيسها ، وحضر الجمعية أعضاء الجمعية العمومية مع الاعضاء المرشحين للمجلس ومدير مركز التنمية الاجتماعية الاستاذ : علي بن مانع ال منيف ومشرف الجمعيات بنجران الاستاذ : هاني بن علي آل ريشان

وبداء الاجتماع باستعراض منجزات الجمعية خلال عام 2018 م وعمل ادارة المجلس طيلة الأربع سنوات الماضية ثم عرضت على أعضاء الجمعية العمومية ميزانية الجمعية وجميع المصاريف والإيرادات والعضويات وخطط المجلس في تنفيذ البرامج ، ثم بداء الاقتراع والتصويت للأعضاء وتم إنتخاب أعضاء المجلس للدورة الثالثه وهم كالتالي :

1- دلامة سالم ال حيدر ( رئيس مجلس الادارة

2- صالح حسين ال مسعد ( نائب رئيس المجلس )

3- محمد حمد الخلاء ( أمين الصندوق )

4- محمد حمد ال بوزبدة ( عضو المجلس )

5- حمد صالح ال خريم ( عضو المجلس )

6- رامي حمد ال منصور ( عضو المجلس )

7- علي حمد ال مصلوم ( عضو المجلس )

8- سالم مسفر الربيعي ( عضو المجلس )

9- صالح محمد الدوسري ( عضو المجلس )

10 – حسين علي ال ياسين ( عضو المجلس )

11- كرحان محمد ال هتيلة ( عضو المجلس )

12- قناص احمد ال سوار ( عضو المجلس )

13- علي عبدالله ال عتيق ( عضو المجلس )

وبارك مجلس الادارة الحالي للمجلس الجديد نجاح هذه الانتخابات وتواجد كوادر وأعضاء يسيرون بالجمعية للنجاح ويكملون مسيرة مايقدم المجلس الحالي مع ادارته .

وفِي ختام الإجتماع تم شكر أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الادارة الحالي والمجلس الجديد وكل من حضر وساهم في نجاح هذا الاجتماع وبما خرج منه بفائدة يستفيد منها المستفيدين بالمنطقة .